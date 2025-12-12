IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 6

Времето днес: Облачно и ветровито

След обяд ще се появи до умерен вятър от запад-северозапад

12.12.2025 | 06:43 ч. 0
Снимка: БГНЕС

Днес на много места в Дунавската равнина, Лудогорието и Горнотракийската низина ще остане мъгливо или с ниска слоеста облачност. След обяд ще се появи до умерен вятър от запад-северозапад и видимостта ще се подобрява, съобщиха от НИМХ. Над останалата част от страната ще преобладава слънчево и почти тихо време с максимални температури между 8° и 13°, малко по-високи в крайните югозападни райони, в София - около 12°.

По Черноморието ще има ниска облачност или мъгла. След обяд видимостта ще се подобри. Ще духа слаб до умерен вятър от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 10° и 13°. Температурата на морската вода е 11°-14°. Вълнението на морето ще бъде 1-2 бала.

В планините ще бъде предимно слънчево. Ще духа до умерен вятър от запад-северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 9°, на 2000 метра - около 2°.

