ДПС-НН: Радев иска "Лади" и "Москвичи" с лампи на НСО, няма да стане!

От партията искат да се забрани използването на лични автомобили

17.10.2025 | 13:30 ч. 32
Снимка: БГНЕС

Забрана за предоставянето на лични автомобили от физически лица на Националната служба за охрана, както и забрана за оборудването на лични автомобили като коли със специален режим на движение, предвиждат внесените от ПГ на ДПС-Ново Начало промени в Закона за НСО.

Националната служба за охрана е високоспециализирана структура, която е призвана да гарантира сигурността и неприкосновеността на държавните органи и институции.

Затова законодателят е длъжен да гарантира условията и свободата за професионално изпълнение на задълженията от служителите ѝ, заявяват от пресцентъра на ПГ на ДПС-Ново Начало.

Според тях продължаващите опити на Румен Радев да ползва НСО като евтина ПР-платформа са унизителни спрямо служителите и професионалистите ѝ и подронват авторитета на службата.

„С тези промени се цели предотвратяването на реализацията на поредната провокация от страна на Румен Радев - да направи поредния елементарен популистки трик – „Лади“, „Москвичи“ и други подобни коли, украсени със сини буркани или светлини на коли със специален режим на движение да возят него, семейството му и личния му антураж.“

