Ген. Румен Миланов: Президентът да не се отказва от НСО

Ген. Румен Миланов, бивш шеф на НСО и НСБОП определи като огромна грешка да се отнема правото на служители на президентската администрация да ползва автомобили на НСО. Пред bTV ген. Миланов даде пример с визита на официални лица у нас и как това пречи на протокола.

“НСО да осигурява сигурността на определен кръг от президентската администрация не е случайно, то е в контекста на общата сигурност. Защото в крайна сметка, всичко трябва да е проверено. Да не говорим за подготовката на водачите и радиовръзката с тях. Всичко това е подготовка, тези хора тренират, а сега ще търсим някакви хора от улицата“, обясни генералът.

Бившият шеф на НСО коментира и предложението президентът да има възможност да се откаже от услугите на НСО: “Някой гледа нещата през своето его. Не виждам смисъл от това нещо. Защо говорим за национална сигурност, когато си говорим със сигурността на първите хора в държавата. Ако нещо стане с него, какво става с цялата система? Нови избори, вицепрезидент…несериозна работа“.

Държавният глава да не се отказва от НСО, препоръча ген. Миланов, дори и да има тази възможност. Ген. Миланов добави, че липсва баланс в системата и затова е започнало изкривяване на силите във властта.

“Рискът ще нараства, след време не знаме как ще реагират различни външни фактори. Говорим за войни, диверсионни прояви. Трябва да знаем, че критичната обстановка у нас ще се активира. Хората, които са го практикували преди нас, не са били толкова прости. Всичко може, но важна е ефективността“, допълни той.

Относно твърденията, че три служби охраняват лидера на ДПС-НН Делян Пеевски, ген. Миланов заяви, че ако има риск за живота му, е нормално да се охранява от НСО. “Със закон в МВР се даде възможност на Жандармерията и СОБТ да се занимават с охрана. Информацията колко е висок рискът и заплахата, най-вероятно е класифицирана. Винаги се прави преоценка“, допълни той.

Експертът по сигурност беше категоричен, че пълна прозрачност в работата на службите е невъзможна.