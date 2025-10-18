Новобранец с книжка предизвика катастрофа, загинаха трима

Тежка катастрофа е станала снощи около 23 часа край Бургас. Загинали са трима младежи на главния пътя между Созопол и Черноморец, съобщава БНТ.

Поради движение с несъобразена скорост и загуба на контрол, младеж се е врязал с колата си в крайпътно дърво. Шофьорът е 18-годишно момче от бургаското с. Зидарово, а шофьорска книжка получил едва преди ден.

Момчето загинало на място. На задната седалка в автомобила пътувал 17-годишен немски гражданин, който също починал на място.

С линейка на центъра за спешна медицинска помощ - Созопол към УМБАЛ - Бургас е откаран втори пътник, седящ на предната дясна седалка. Това боло 17-годишни момче от с. Габър, което починало преди пристигането в болницата. По случая е образувано досъдебно производство.