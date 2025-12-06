IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 47

Здравко от "Ритон" е в болница, дуетът отлага участия и концерт

Както пеем в една наша песен - счупеното носи щастие, заяви певецът

06.12.2025 | 12:54 ч. 4
Снимка: Фейсбук

Снимка: Фейсбук

Здравко от "Ритон" е настанен в болница след битов инцидент. Дуетът отлага участия и концерт, който трябваше да се състои в НДК в София на 20 януари. Той е бил опериран в болница „Софиямед“ след падане от триметрова стълба докато монтирал коледната украса. Получил е фрактура под глезена на левия крак — „едно от най-неприятните“, както сам описва.

Свързани статии

Ето какво написа Здравко на страницата си във фейсбук по повод неприятния битов инцидент: 

"Писано било да стане…., но както пеем в една наша песен- “Счупеното носи щастие”!

Мили приятели днес бях опериран в “Софиямед”, след злополучно падане от 3-метрова стълба, монтирайки светеща украса за Коледа. Счупването  е малко под глезена на левия крак-едно от най-неприятните. Извиняваме се на всички, към които бяхме поели ангажименти за участие, през празничния месец декември, че няма да можем да ги изпълним. За жалост концертът ни “ Случва се нещо на рожден ден”, в зала 1 на НДК, на 20.01, който е почти разпродаден, също се отлага.

Новата дата за провеждането му ще обявим  в най-скоро време. Новото заглавие може би ще бъде: “Случва се нещо на рожден ден, на патерица”, но без патерици! Пазете здравето си и ми стискайте палци." 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

Здравко Ритон болница
Новини
Виж всички новини
Свободно време
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem