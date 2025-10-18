Организация на движението заради изграждането на бул. “Рожен”

До 31 октомври (включително) се въвежда организация на движението във връзка с изграждането на булевард “Рожен“. Забранява се влизането на пътни превозни средства по западното пътно платно на новото трасе на бул. “Рожен“ между ул. “Илиянско шосе“ и Северна скоростна тангента, като движението ще се извършва двупосочно по източно пътно платно на бул. "Рожен“ в посочения по-горе участък, по ул. “Кирил Благоев“ между старото и новото трасе на бул. “Рожен“ и по южното локално пътно платно на Северна скоростна тангента между старото и новото трасе на бул. “Рожен“.

Информацията е на Столична община.

През този период се променя и движението на обществения транспорт. Трамваите от линия № 11 ще се движат по маршрут от кв. “Княжево“ до ж.к. “Връбница 1“ – двупосочно, а мотрисите ще спират на всички съществуващи трамвайни спирки в променения участък на маршрута. Трамваите от линия №12 ще се движат по маршрут от площад “Журналист“ до гара София север - двупосочно.

Цялата промяна в разписание на градския транспорт в района може да видите на сайта на СО.