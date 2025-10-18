Украйна не може да провежда избори по време на война, но политическата реклама вече е в подем

Въпреки че избори на хоризонта не се задават, политическата реклама постепенно се засилва във военна Украйна. Разхождайки се по улиците на Киев или разглеждайки социалните мрежи, ще попаднете на реклами, които наподобяват тези, които обикновено се виждат по време на изборен сезон - с големи имена и популистки лозунги.

По време на военно положение политическата реклама не е забранена, но появата ѝ се възприема от някои като неподходяща в страна, бореща се с брутална война.

"Истинският въпрос е какво послание изпращат тези политически сили и каква е тяхната стратегия“, каза политическият анализатор Виктория Максимова пред Kyiv Independent и добавя: "Ясно е, че тази реклама не се превръща веднага в никакви гласове на изборите. Просто защото в момента няма избори“.

Освен откровено политически реклами, известни военни командири и войници също са забелязани в самореклама. Макар рекламите технически да не са политически, те може да отразяват текущи усилия за изграждане на личен брандинг.

Без насрочени избори, настоящите дейности не се свеждат до откровена кампания. Въпреки това експертите смятат, че докато политиците се стремят към видимост, военните и обществените фигури може би полагат ранни основи за следвоенни кампании.

Военна реклама

Според някои експерти след края на войната много военнослужещи и ветерани може да влязат в политическата сфера. Доверието в украинската армия остава изключително високо. Около 47% от гражданите смятат, че военните трябва да управляват след войната, показва анкета от 2024 г.

Засега изображенията на войници се появяват най-вече като част от кампании за набиране на персонал. И все пак, някои от тези реклами, според експертите, могат да послужат и като ранен принос към потенциално политическо бъдеще.

Бившият политик и настоящ командир на 3-ти армейски корпус на Украйна, генерал Андрий Билецки, има командно присъствие на билбордовете за набиране на персонал в своето подразделение. Считан за една от най-ефективните бойни части на Украйна, 3-ти армейски корпус е признат и за своите смели и визуално отличителни кампании за набиране на персонал. Много от тях включват Билецки. Той също така често дава интервюта и сега редовно се появява в социологически проучвания, изоставайки значително от водещите претенденти - президента Володимир Зеленски и бившия главнокомандващ Валерий Залужни, настоящ посланик на Украйна в Обединеното кралство.

Despite no elections on the horizon, political advertising is gradually ramping up in wartime Ukraine. Under martial law, political advertising is not banned. But its appearance is viewed by some as inappropriate in a country grappling with a brutal war.https://t.co/lxf1OK5ZZA — The Kyiv Independent (@KyivIndependent) October 16, 2025

Друга скорошна рекламна кампания, която предизвика оживена дискусия, е серия от билбордове с участието на Юрий Худименко, ветеран и съосновател на дясната либертарианска партия "Демократична брадва“. Назначен през януари 2025 г. за ръководител на Обществения съвет за борба с корупцията към Министерството на отбраната, Худименко се появява в реклами, насърчаващи украинците да докладват за корупция.

"Вашата работа е да се обадите. Нашата работа е да ги вкараме в затвора“ или "Виждате ли корупция в армията? Обадете се и ние ще я оправим“, гласят лочунгите.

И Билецки, и Худименко не отричат, че може да се кандидатират за избори в бъдеще, като казват, че на първо място, пълномащабната война трябва да приключи.

"Вярвам, че ключовият фактор за съществуването на държавата Украйна през следващите 50–60 години ще бъде блокът за сигурност. Ето защо имам амбицията да модернизирам военния блок максимално и да го направя пълноценен“, каза Билецки в скорошно интервю, когато беше попитан за политическите си амбиции.

Олга Снопок, анализатор в неправителствената организация за наблюдение на избори ОПОРА, разглежда тези примери като усилия за личен брандинг, насочени към повишаване на видимостта на човек в публичното пространство. Когато доверена фигура подкрепя дадена идея, казва тя, хората са по-склонни да действат – например, като се присъединят към армията.

"От друга страна, този вид PR наистина може да положи основите за бъдеща политическа кариера. Той увеличава разпознаваемостта на името, формира определен публичен имидж и по този начин помага за изграждането на социален капитал", добавя тя.

«Ми тут, щоб жити»: Третій армійський корпус розповідає про обличчя і сенси нової рекрутингової кампаніїhttps://t.co/1xIGkjLVdG — LB.ua (@lb_ua) October 13, 2025

Социални медии

Политическата реклама е широко разпространена и онлайн, включително в приложението за съобщения Telegram, което остава най-популярният източник на информация за украинците, според последното проучване, проведено от SOCIS.

Украинските политици са се адаптирали добре към Telegram. Много от тях имат свои собствени канали и публикуват информация, насочена към своята аудитория.

Рекламата в Telegram, платформа, създадена в Русия преди повече от десетилетие, може да представлява още по-голямо предизвикателство в следвоенния изборен сезон, според Snopok.

Днес Telegram позволява множество анонимни канали, които споделят редица публикации, които изглеждат като немаркирана реклама, като например публикации за благотворителна фондация на олигарх, помагаща на военните. Има многобройни публикации, рекламиращи Юлия Тимошенко, украински политик-ветеран и лидер на партията "Батькивщина“.

За разлика от Facebook, собственост на американския технологичен гигант Meta, е почти невъзможно да се проследи кой е поръчал тези публикации или колко е платено.

"Пазарът на политическа реклама в Telegram е огромен по мащаб, но напълно непрозрачен за обществеността“, каза Снопок пред Kyiv Independent. "Ако политически сили със сенчесто финансиране – включително от Русия – започнат активно да навлизат в това пространство, това може да представлява сериозни рискове за Украйна: огромни суми пари ще бъдат вложени в политическа промоция, като по същество ще останат извън всякакъв държавен или обществен надзор.“

Олексий Гончаренко, депутат от опозиционната партия "Европейска солидарност“, който има една от най-големите аудитории в Telegram сред украинските депутати, продължава да практикува вековна тактика – раздаване на хранителни пакети и евтини подаръци.

Снимки, споделени от някои украинци, показват подаръчни комплекти с чаши, сладкиши и пощенски картички с портрета на депутата, изпратени от едноименна мрежа от центрове, основана от него.

Междувременно партията "Слуга на народа“ на Зеленски продължава да издава вестник, служещ като промоционален инструмент за политиките на президента и марката на партията.

Миналата година в центъра на Киев започнаха да се появяват билбордове с Игор Шевченко, бившият министър на екологията, който неуспешно се кандидатира за президент през 2019 г.

Шевченко активно промотира популистки послания – да се откаже от стремежа на Украйна към членство в ЕС и да подкрепи въвеждането на смъртно наказание за корупция.

Шевченко казва, че настоящата му рекламна кампания не е подготовка за бъдещи избори, а „по-скоро форма на редовна политическа комуникация с обществеността“. Той се противопоставя на провеждането на избори преди края на активната фаза на войната, но намира рекламите си за подходящи.

Към септември 2025 г. мнозинството от украинците – 63% – смятат, че изборите трябва да се проведат едва след пълномащабната война, според анкета на Киевския международен институт по социология (KIIS). Около 22% подкрепят провеждането на избори след евентуално прекратяване на огъня, при условие че са налице гаранции за сигурност.

"Не е ясно дали рекламните усилия ще дадат резултати, дори и на следвоенни избори. Но фактът остава – политическите актьори не могат да си позволят да мълчат напълно. Истинският проблем се крие в етиката на определени методи за комуникация", добавя Максимова.