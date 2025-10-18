IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Доброволци, спасявали хора в Елените, са били обрани

Липсват шлангове, медицинска раница, апарати за кръвно

18.10.2025 | 10:32 ч. 12
БГНЕС

Оборудването на спасителите, които помагаха при наводненията във ваканционно селище Елените, е било ограбено, съобщава Нова тв.

Голяма част от техниката и екипировката също са задигнати. Това е оборудване за гасене на пожари, спасяване и оказване на първа и долекарска помощ.

Посегателството е станало в Спасителен клуб за бъдеще в Пловдив, а помещението, което използват спасителите, е разположено в блок 91 в жилищен район “Тракия”.

“Четвъртък идва колежка и установява, че вътре е влизано, вътре е пълен хаос”, разказа Лазар Радков от “Капачки за бъдеще”.

Полицията е направила оглед и са снети отпечатъци. Липсват шлангове, медицинска раница, апарати за кръвно.

Всичкото това оборудване е закупено със средства на дарители. 

