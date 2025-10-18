IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Димитър Стоянов: Правят се опити да изолират Радев от обществото

Управляващите се страхуват Радев да не излезе на терен

18.10.2025 | 10:20 ч. 31
БГНЕС

БГНЕС

Димитър Стоянов, съветник на държавния глава Румен Радев заяви пред БНТ, че непрекъснато се правят опити президентът да бъде изолиран от обществото. “Това няма как да стане”, категоричен е Стоянов.

"Управляващите се страхуват президентът да излезе на терен и да ги помете. Затова и ограничават неговите правомощия", на мнение е съветникът и разкритикува управляващите, че не са се справили с проблемите, които са на дневен ред - пожарите, инфлацията, проблемите с водата, приемането на бюджет.

Димитър Стоянов уточни, че законът за НСО е публикуван вчера в Държавен вестник. "Утре идва президентът на Унгария, който ще кацне на летище Пловдив. Как нашата администрация ще стигне до Пловдив, след това до Бачковския манастир и Смолян. Ние сме се организирали с лични автомобили и президентът Радев ще е съпричастен с администрацията", отбеляза Стоянов.

“И още нещо - как ще посрещнем президентът на Унгария пред "Александър Невски". Те ще се качат на автомобилите си, а ние какво - ще тичаме след тях”, попита Стоянов.

НСО Румен Радев президент администрация управляващи
