Димитър Стоянов: Правят се опити да изолират Радев от обществото

Димитър Стоянов, съветник на държавния глава Румен Радев заяви пред БНТ, че непрекъснато се правят опити президентът да бъде изолиран от обществото. “Това няма как да стане”, категоричен е Стоянов.

"Управляващите се страхуват президентът да излезе на терен и да ги помете. Затова и ограничават неговите правомощия", на мнение е съветникът и разкритикува управляващите, че не са се справили с проблемите, които са на дневен ред - пожарите, инфлацията, проблемите с водата, приемането на бюджет.

Димитър Стоянов уточни, че законът за НСО е публикуван вчера в Държавен вестник. "Утре идва президентът на Унгария, който ще кацне на летище Пловдив. Как нашата администрация ще стигне до Пловдив, след това до Бачковския манастир и Смолян. Ние сме се организирали с лични автомобили и президентът Радев ще е съпричастен с администрацията", отбеляза Стоянов.

“И още нещо - как ще посрещнем президентът на Унгария пред "Александър Невски". Те ще се качат на автомобилите си, а ние какво - ще тичаме след тях”, попита Стоянов.