Задава ли се поскъпване на такса смет до 10 пъти?

Българските общини се готвят за въвеждането на новия принцип при изчисляването на такса битови отпадъци – "замърсителят плаща".

"В настоящия момент гражданите плащат такса смет, с която обезпечават финансирането на управлението на отпадъците в общините – основно на база данъчната оценка на имотите. Това е крайно несправедливо, защото това, че живееш в скъпо жилище, не означава, че произвеждаш много боклук. Според реформата, към която се стремим, гражданите и бизнесът трябва да плащат в зависимост от количеството отпадък, който изхвърлят", каза заместник-председателят на Управителния съвет на Сдружението на общините и кмет на Троян - Донка Михайлова, в ефира на "България сутрин".

Законът допуска няколко подхода – според броя и вместимостта на съдовете, броя на ползвателите или обема на използваните торби.

Именно тук обаче се крият най-сериозните трудности. Михайлова посочи, че в момента значителна част от средствата за сметосъбиране се дофинансират от общинските бюджети.

Преходът към изцяло количествено изчисление може да доведе до сериозно поскъпване – в някои случаи между 7 и 10 пъти.

По думите на Михайлова общините се нуждаят от време, за да подготвят инфраструктурата.

"Намираме за разумно предложението за поетапно въвеждане. Ако от 1 януари тези общини, които са готови, минат на новия метод на изчисляване, а останалите в рамките на три години постепенно преминат изцяло към него – това би било разумно решение, което ще позволи и таксата да бъде по-поносима за гражданите", заяви кметът на Троян пред Bulgaria ON AIR.

Някои общини вече имат опит.

"Сдружението на общините предложи осем варианта за сметосъбиране. В селата, както е при колегите от Свищов, ще закупим отделен съд за всяка къща – там е по-лесно да измерим количеството отпадък. В града, където имаме многоетажно жилищно строителство, намираме за разумно изчисляването да е на брой жители. При бизнеса проблемът е решен отдавна. При хотелите и ресторантите таксата трябва да е на база брой легла и седящи места", разясни Михайлова.

Социална поносимост и образователна кампания

Тя подчерта, че социалната поносимост е ключов въпрос. В по-бедните и отдалечени населени места, където транспортът до депото оскъпява услугата, хората може да бъдат поставени в по-неблагоприятна позиция.

Според нея трябва да се търсят решения, за да не бъдат ощетени жителите на малките села, сред които често има самотни и възрастни хора.

Освен техническите промени, Михайлова смята, че е необходима и сериозна образователна кампания.

Гражданите трябва да бъдат насърчени да изхвърлят разделно, но това е възможно само ако има достъпни и удобни контейнери навсякъде.

По думите ѝ настоящата система, управлявана от частни организации с търговска цел, не гарантира ефективност и контрол.

Затова общините очакват нови програми за финансиране, чрез които да се закупят съдове, камиони и софтуер за измерване на отпадъците.