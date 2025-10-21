Ансамбъл "Гоце Делчев" отбелязва 80 години със спектакъл в НДК

Ансамбъл "Гоце Делчев" отбелязва своята впечатляваща 80-годишнина с тържествен спектакъл, който ще се състои на 27 октомври в зала 1 на НДК.

Създаден през 1945 г. по идея на композитора Димитър Динев, ансамбълът вече осем десетилетия пази и развива магията на фолклора.

"Едни от първите песни, които са записани хорово в Българското национално радио, са дело на ансамбъл "Гоце Делчев". Това са първите записи на грамофонни плочи - на 78 оборота. Част от ансамбъла са били емблематични личности. Това е истинска школа на българската фолклорна традиция", каза хореографът Асен Павлов в студиото на "България сутрин".

През 50-те години ансамбълът става първата държавна трупа, представяща България на международни форуми – още преди разделянето на Германия.

"Този вид сценични изкуства изискват приемственост. Ансамбъл "Гоце Делчев" за мен е първообразът на ансамблите в България - той е създаден от българи от Македония, не с указ на държавата. Формулата за оцеляване е именно тази приемственост. Днес вече играят внуци и деца на бивши артисти. Живата традиция съхранява ансамбъла", разказа Павлов пред Bulgaria ON AIR.

Подготовката за юбилейния концерт е била истинско предизвикателство – богатият репертоар на ансамбъла изисква внимателен подбор.

Павлов призна, че понякога е по-трудно да се реши какво да отпадне от програмата, отколкото какво да се включи.

Вечерта на 27 октомври зрителите ще могат да се насладят на едни от най-знаковите произведения от историята на ансамбъла, както и на нови сценични постановки.