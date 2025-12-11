Сенсей Петко Чирпанлиев е треньор на година: Загубите учат повече от победите

Сенсей Петко Чирпанлиев от Българската карате киокушин федерация получи престижната награда "Златен пояс 2025" в категорията "Най-добър треньор" за годината.

"Това е много голяма отговорност. Да си треньор е път, който, ако получиш подобно признание, ти дава допълнителна мотивация. Мислих как хората от клуба ще се зарадват, това е най-голямата награда", сподели той в "България сутрин".

Карате има традиция от създаването си - всеки, който учи карате, трябва и да преподава, за да се предава от поколение на поколение, подчерта сенсей Чирпанлиев.

"Преминават през много тежки подготовки. В края са щастливи, че идват състезанията. За тях състезанието е като нещо релаксиращо. След това има почивка", каза още гостът на Bulgaria ON AIR.

"Подготвяме различни възрастови групи, подготовката им протича по различен начин. Трябва да изживяваш всяко нещо с всеки, за да знаеш от какво има нужда и какво да му кажеш, за да повлияе", разкри треньорът по карате.

По думите му мотивацията си е в състезателите, а неговата роля е да спечели доверието им.

"Дете не може да бъде излъгано, усещат подкрепата от треньора, така се гради доверието през годините. Приемат всичко на 100%, че трябва да бъде направено и така се работи по-лесно", подчерта Петко Чирпанлиев.

"Моят треньор е Стефан Вангелов, дал ми е всичко като състезател и треньор. Много неща съм запомнил от него и го предавам на следващите поколения", отбеляза каратистът.

"Има много деца и големи, които искат да се занимават с бойни спортове. Според мен 5 години е нормална възраст да започнат. Първо изграждат физическа култура, навици, дисциплина. След това започват да напредват с техническата част. Когато дойде възрастта да участват на състезания, те са достатъчно подготвени да се представят добре", обясни сенсей Чирпанлиев.

Според него загубите учат повече от победите, а от един треньор зависи да създаде добра атмосфера.

"Това да се задържат децата в залата много зависи от родителите. Ако те не проявяват интерес, детето го приема за нещо незначително и се отказва", посочи треньорът по киокушин.