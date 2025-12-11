Кирил Добрев към Денков: Политически шарлатани ме карат да свалим правителство

"Преди 30 години имаше политици – с мъжество и с характер, тогава да седнат управляващи и опозиция да си говорят не беше нещо ненормално, тогава никой не си разказваше личните разговори и не си пускаше SMS-ите видимо, защото ставаше въпрос за България, а днес едни политически шарлатани ме карат да свалим правителство, в което те довчера искаха да участват и предлагаха министри и искаха постове".

Това заяви пред журналисти в парламента заместник-председателят на ПГ на "БСП-Обединена левица" Кирил Добрев.

По-рано днес съпредседателят на ПГ на „Продължаваме промяната – Демократична България“ (ПП-ДБ) Николай Денков се обърна към Кирил Добрев с призива да постъпи като своя баща и да оттегли подкрепата си от кабинета.

Това провокира социалиста да излезе пред медиите в Народното събрание и да заяви, че е неуместно да се прави сравнение между ситуацията сега и ситуацията преди 30 години. "Аз, разбира се, съм наясно с протестиращите, защото в края на краищата това е поколението на моите деца", уточни Добрев.

Преди 30 години хората протестираха, защото заплатите бяха 5 долара, защото токът беше на режим, защото стояха на тъмно и безработицата беше повече от 20%, напомни той и бе категоричен, че днес някой се опитва да спекулира с името на неговия баща "и сега ще си го получи".

"Защото тогава, преди 30 години, имаше политици – с мъжество и с характер, тогава да седнат управляващи и опозиция да си говорят не беше нещо ненормално, тогава никой не си разказваше личните разговори и не си пускаше SMS-ите видимо, защото ставаше въпрос за България, а днес едни политически шарлатани ме карат да свалим правителство, в което те довчера искаха да участват и предлагаха министри и искаха постове“, подчерта заместник-председателят на ПГ на „БСП-Обединена левица“.

"Просто няма да стане", каза Добрев и бе категоричен, че Денков трябва да излезе и ясно и категорично да се обърне към всички тези хора, които бяха заели пространството от ЦУМ до Кристал и да каже какво предстои.

"Служебен кабинет с Конституция, която те скопиха или „Вън зеления чорап и тук не е Москва“, или „Не на Европейския съюз, не на НАТО, не на еврото“ – честно и ясно трябва да излезе и да каже пред тези хора, или просто Киро и Асен отново във властта, какво точно искат“, каза още той.

Що се отнася до неговата партия, социалистът отбеляза, че чува гласа и на по-възрастните на хората от поколението на неговия баща, и на по-младите, на които е помогнал да се реализират в политиката и „разговорът в БСП предстои“. І