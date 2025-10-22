НОИ: Нова разпоредба за плащането на инвалидни пенсии с изтекъл срок на ТЕЛК

От Националният осигурителен институт информират, че от 2 декември тази година влиза в сила нова разпоредба за плащането на инвалидни пенсии с изтекъл срок на ТЕЛК решението, за които все още няма ново произнасяне от медицинската експертиза.

От началото на месец декември без прекъсване инвалидни пенсии и добавки за чужда помощ Националният осигурителен институт ще изплаща, само когато заявлението за преосвидетелстване пред ТЕЛК или НЕЛК е подадено до датата на изтичане на старата експертиза.

Съгласно последните промени в Наредбата за плащане на пенсиите, когато заявлението за нов ТЕЛК е подадено след датата на изтичане на старото, плащане от НОИ се възстановява, но от датата на новото преосвидетелстване.

Регионалните картотеки на медицинската експертиза по закона за здравето са длъжни да уведомяват служебно хората с увреждания за това, че ТЕЛК-овото им решение изтича не по-късно от 4 месеца преди това.

За новото преосвидетелстване хората подават заявление в съответните картотеки, уточняват от Националния осигурителен институт.