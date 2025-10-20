Как да добавим витамин D към закуската?

Със скъсяването на дните и намаляването на слънчевата светлина тялото ви получава по-малко естествено поглъщане на UV-лъчи. Това намалява способността на тялото да произвежда витамин D. Тъй като витамин D играе ключова роля в имунната функция, здравето на костите, регулирането на настроението и нормалното делене на клетките, есента е време, в което да се обърне внимание на поддържането на нивата му.

Добре структурираната рутина за закуска може да помогне както за поддържане на приема на витамин D, така и за циркадния ви ритъм – давайки на метаболизма ви стабилен старт, помагайки да се чувствате по-бодри през деня, според Verywell Health.

Също така, тъй като витамин D е мастноразтворим, консумацията му заедно с източник на здравословни мазнини повишава усвояването му, съветва Клиника Кливланд.

Храни, богати на витамин D, за закуска и междинни хранения:

Мазна риба (сьомга, скумрия, консервирана риба тон);

Яйчени жълтъци (особено от кокошки, отглеждани свободно);

Гъби, изложени на UV лъчи (напр. портобело, шийтаке);

Обогатени млечни продукти или растителни млека (краве мляко, соево мляко, бадемово мляко);

Обогатени зърнени закуски или овесени ядки;

Кисело мляко или сирене;

Портокалов сок.

Тъй като естествените хранителни източници са ограничени в известен смисъл, обогатяването на някои храни с витамин D помага за набавянето на необходимите количества.

