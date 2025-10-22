Обедняване, убийства, белият мъж... Вървят ли САЩ към революция?

Убийството на Чарли Кърк миналия месец предизвика опасения, че Съединените щати са на път към втора гражданска война или революция. Според проучване на YouGov по-рано тази година „повече американци вярват, че е вероятно Съединените щати да станат свидетели на гражданска война през следващото десетилетие“, докато няколкостотин политолози и историци в проучване от април 2025 г. са видели как Съединените щати вървят към авторитаризъм с втория мандат на Тръмп. Разполагането на военни сили и сили на Националната гвардия у дома от Тръмп, съчетано с обещанието му да потисне „врага вътре“, докато неговият вътрешен съветник Стивън Милър нарича Демократическата партия „вътрешна екстремистка организация“, лесно може да се разглежда като подготовка за авторитарен превземане. Революциите не идват от нищото. И все пак, как и кога често идват изненади, пише за TNI Матю Бъроуз, съветник в изпълнителния офис на Центъра „Стимсън“.

Дори преди убийството на Кърк, броят на убийствата се е увеличавал, според базата данни за политическо насилие в САЩ (USPVDB) на академика Питър Търчин. През петте години от 2020 до 2024 г. са извършени седем убийства, което е повече от предишния пик през 60-те години на миналия век, макар и само наполовина по-малко от това от края на 60-те години на 19-ти век.

Заплахите за насилие срещу законодатели достигнаха рекордно високо ниво миналата година. След изборите през 2020 г. служители на щатските и местните изборни власти станаха обект на заплахи и тормоз с насилие, както и федералните съдии , прокурори и други съдебни служители. Към април е имало над 170 инцидента със заплахи и тормоз, насочени към местни служители в близо 40 щата тази година, според данни, събрани за Инициативата за преодоляване на разделенията в Принстънския университет.

Полицията на Капитолия разследва над 9000 заплахи срещу членове на Конгреса през 2024 г., което е рязко увеличение спрямо предходните години. Министерството на вътрешната сигурност съобщи за увеличение на заплахите и тормоза, насочени към служителите, участващи в изборите, по време на изборния цикъл през 2024 г. Тъй като опасенията от разпространение на политическото насилие нарастват, лидерите на Камарата на представителите обявиха след убийството на Кърк, че членовете на Конгреса ще получават „10 000 долара на месец за покриване на разходите за лична сигурност“, удвоявайки наличните в момента 5000 долара. Белият дом наскоро поиска и „допълнителни 58 милиона долара финансиране за сигурността на изпълнителната и съдебната власт“.

Както правителствени , така и академични изследвания показват, че по -голямата част от екстремисткото насилие от 1994 г. насам е свързано с десни екстремисти. Центърът за екстремизъм към Антидифамационната лига посочва в своя доклад от 2024 г., че „Всички убийства, свързани с екстремизъм през 2024 г., са извършени от десни екстремисти от различен вид“. През последните години се наблюдава спад в насилието, подхранвано от ислямисти, на вътрешния фронт.

И все пак, според Програмата за война, нередовни заплахи и тероризъм на CSIS, първата половина на 2025 г. „беше белязана от увеличаване на левите терористични атаки и заговори“. Макар и исторически по-малко смъртоносни от дясното насилие, скорошните убийства от страна на левицата – убийството на главния изпълнителен директор на United Healthcare Брайън Томпсън в Ню Йорк от Луиджи Манджоне през декември 2024 г., фаталната стрелба по десния протестиращ Арън Даниелсън в Портланд, Орегон, през август 2020 г. и убийството на Кърк – биха могли да сигнализират за нарастващ, широкообхватен конфликт. За разлика от това, много леви екстремистки атаки през 90-те и 2000-те години бяха свързани с анархистични или екологични движения.

Повечето от нападателите, леви или десни, са действали като „самотни вълци“. Съединените щати не са единствената страна, която преживява ръст на подобни атаки. Според Института за икономика и мир , „На Запад терористичните инциденти са намалели значително от пика си през 2017 г. Броят на атаките обаче се е увеличил с 20 на 52 през 2024 г. в сравнение с предходната година. Атаките на Запад достигнаха пик през 2017 г. със 176 регистрирани атаки.“

Тези „вълци-единаци“ се саморадикализират чрез онлайн ангажираност, вместо да се присъединяват към група. Според Рейчъл Клайнфелд от фондация „Карнеги“ за международен мир, „идеите за превъзходство на бялата раса, модата на милицията и конспиративните теории се разпространяват чрез уебсайтове за игри, YouTube канали и блогове, докато хлъзгавият език от мемове, жаргон и шеги размива границата между позирането и провокирането на насилие, нормализирайки радикалните идеологии и дейности.“ Анализ на Чикагския университет на участниците във въстанието през 2021 г. в Капитолия на САЩ установи, че тези бунтовници са склонни да бъдат по-възрастни от екстремистите от 60-те години на миналия век и често са заемали работни места и са се самоопределяли като християни.

Тревожно е и нарастващото обществено приемане на насилието в последно време.

Всички държави, разработващи военни програми за изкуствен интелект, са подложени на натиск да внедряват иновации по-бързо от своите конкуренти, дори това да означава пренебрегване на мерките за безопасност.

Клайнфелд вярва, че десните екстремисти са обединени от убеждението, че като бели мъже християни, те губят своята „културна сила и статус“ в полза на други групи, включително жени, етнически малцинства и чернокожи общности. Има сериозни доказателства в подкрепа на техните възгледи. Преброяването от 2020 г. показа, че Съединените щати се диверсифицират по-бързо от очакваното. През 1980 г. белите жители са съставлявали почти 80 процента от населението на страната, като чернокожите са представлявали 11,5 процента, латиноамериканците или испаноезичните - 6,5 процента, а американците от азиатски произход - 1,8 процента.

До 2019 г. спадът на дела на белите се ускори, губейки почти 20 процентни пункта спрямо 20 години по-рано. За разлика от това, дяловете на латиноамериканското или испаноезичното и азиатско-американското население нараснаха съответно до 18,5% и близо 6%, докато делът на чернокожите остана стабилен. Най-същественото е, че при лицата под 16-годишна възраст над 50% се идентифицираха като расово или етническо малцинство.

В допълнение към действителните промени, които превръщат Америка от страна с мнозинство от бели към страна с мнозинство от малцинство, съществува тенденция за надценяване на процента на населението, което е чернокожо или принадлежи към етническа малцинствена група. Национално проучване на YouGov America от 2022 г. установи, че възрастните респонденти вярват, че 41% от американците са чернокожи, когато цифрата е близо 12%. Резултатите от академично психологическо проучване от 2016 г. на обществените нагласи в западните страни установяват, че „нарастващото разнообразие на нацията може всъщност да доведе до повече междугрупова враждебност“.

Страхът от икономически загуби също е част от тази враждебност и отново, тези страхове не са неоснователни. Неравенството в Съединените щати нараства с по-бързи темпове, отколкото в други страни. Все още има огромна разлика в богатството между белите и расовите и етническите малцинства (с изключение на азиатците), въпреки някои подобрения, постигнати от малцинствата. Радж Чети от Харвард показа, че децата, родени в бели семейства с по-ниски доходи, не само изостават от белите си връстници с по-високи доходи, но и от своите чернокожи връстници. По-малко са били женени, по-малко са завършили колеж, повече са били лишени от свобода и много от тях са изправени пред по-ниска продължителност на живота от тези, които са богати и по-образовани.

Белите хора в неравностойно положение често виждат света с нулев резултат, обвинявайки успеха на други общности за своето нещастие. Според проучване на Чикагския университет на бунтовниците в Капитолия от 2021 г., „вярването, че чернокожите и латиноамериканците изпреварват белите, увеличава три пъти шансовете да се включите в бунтовническото движение.“ Това е една от причините за популярността на кръстоносния поход на Тръмп срещу DEI (разнообразие, равенство и приобщаване) сред неговите привърженици.

Историците, занимаващи се с количествена историческа анализа, са изследвали корелацията между фактори като демография и неравенство и обществения разпад. Питър Търчин , може би най-известният от тях, поставя голям акцент върху това, което той нарича свръхпроизводство на елита в разпадането на развитите общества. Тъй като все повече хора се стремят да подобрят положението си, те намират по-малко възможности на върха. Аристократичните привилегии в старата Франция са предотвратили възхода на буржоазията, докато обедняването на благородниците в предреволюционна Русия е радикализирало фигури като Владимир Ленин.

В днешните Съединени щати изглежда, че същите класови разделения са налице.

„Средното богатство на горните 0,0001% от световното население е нараствало средно със 7,1% годишно между 1987 и 2024 г., в сравнение с 3,2% за средния възрастен“, според френския изследовател Габриел Цукман.

Цукман също така установи, че 400-те най-богати американци имат обща ефективна данъчна ставка от 23,8% върху доходите си, подобна на ставката, плащана от средната класа. Децата от средната класа, родени през 1984 г., са се затруднили да постигнат по-добри житейски резултати от родителите си и само 50% успяват, в сравнение с 90% от родените през 1940 г.

Америка е била тук и преди. По време на Златната епоха (1876–1900 г.), големите индустриалци или „барони-разбойници“ парадираха с богатството си, натрупано от монополизирането на последните технологични пробиви – железници, стомана и петрол – разширявайки пропастта с обикновената средна класа и бедните. Както и днес, двете основни партии бяха разделени по равно, което правеше невъзможно приемането на реформи. Имиграцията беше в разгара си, както и насилието и дискриминацията срещу новодошлите.

Сред фермерите и работниците се появи популистка партия. Политическото насилие също нарасна; един историк, Бевърли Гейдж , пише, че „леви радикални и революционни групи – анархисти, синдикалисти, „Уоблис“, войнствени синдикалисти – избухваха със забележителна честота.“ Този смут достигна кулминацията си с убийството на президента Уилям Маккинли от самопровъзгласилия се анархист Леон Чолгош.

Защо това изригване на насилие не доведе до широко разпространена революция? Повечето историци отдават заслуга на Прогресивната ера и нейните многобройни реформи за спирането на движението към революция. Теодор Рузвелт, който пое президентския пост след Маккинли, направи реформата централен елемент от своята администрация. Прогресивната ера беше свидетел на подобрени условия на труд и права на работниците, засилена регулация на големия бизнес, приемане на закони за защита на потребителите и опазване на природните ресурси. До 1920 г. американските жени получиха право на глас.

Самозапалването на продавач на плодове в Тунис беше искрата, която даде началото на въстанията от Арабската пролет, свалящ режимите на Бен Али и Мубарак в Тунис и Египет. Въпреки това, през изминалото десетилетие Близкия изток все още изглежда далеч от демокрацията. Революциите не изискват масови бунтове. Германия и Италия се подхлъзнаха към фашизъм и диктатура чрез електорални манипулации и политическо сплашване. Разпадането на Съветския съюз беше до голяма степен мирно, предизвикано от стагнираща икономика, провала на реформите на Горбачов и разединението между съветските републики.

Превратите са най-вероятният начин за започване на насилствени революции. Примерите включват завземането на властта от болшевиките през октомври 1917 г. и войната на Франко срещу Втората испанска република през 1936 г. Оспорваните избори понякога са прелюдия, както се случи в Мианмар , когато военните завзеха властта, след като нейна страна загуби изборите през 2020 г. Дали един преврат ще успее или ще се провали, зависи от „наличието на народна ненасилствена мобилизация“. Според МВФ е налице вековен спад в превратите. Въпреки това, много от основните фактори , които допринасят за превратите, съществуват в Съединените щати, като например политическата поляризация и нарастващите класови разделения.

Само 22% от пълнолетните американци казват, че се доверяват на федералното правителство да прави правилните неща през повечето време, в сравнение със 77% преди шест десетилетия. Не става въпрос само за федералното правителство; Gallup съобщава , че само 36% от хората имат доверие в църквите и организираните религии, в сравнение с 65% през 1973 г. Приблизително за същото време доверието в медицинската система е спаднало от 80% на 36%.“ Базата на Тръмп, привържениците на MAGA, го виждат като спасител, който спасява Америка от нейната дисфункция и упадък, и дори някои от противниците на Тръмп са очаровани от енергията му в противопоставянето на обичайната политическа мудност. Революциите започват, когато старият ред стане част от проблема.

Безпрецедентното разполагане на военните от Тръмп за борба с престъпността в американските градове е ход, който рискува да подкопае позицията на военните като политически неутрален играч. На неотдавнашната военна среща извън базата, Тръмп каза на военните началници, че те трябва да бъдат готови да се бият с „ вътрешния враг “ – зловеща фраза с богата история . Освен това, помилването от Тръмп на протестиращите, нахлули в Капитолия, изпраща опасен сигнал, тъй като на практика санкционира опит за преврат. Непренебрегването на предупредителните знаци е първата стъпка към предотвратяване на преврати и революции.