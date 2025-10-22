IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Будапеща: Не Унгария е изолирана, а ЕС, който не играе никаква роля

Унгария остава готова да домакин на среща на високо равнище между САЩ и Русия

22.10.2025 | 14:28 ч. 1
Снимка: архив, БГНЕС

Унгария остава готова да бъде домакин на среща на високо равнище за мир между САЩ и Русия, тъй като единствено тя дава надежда за разрешаване на войната в Украйна, заяви външният министър Петер Сиярто в днешно интервю за американските медии, цитиран от унгарската новинарска агенция МТИ.

Според изявление на МВнР в Будапеща Сиярто е приветствал факта, че президентите на САЩ и Русия са разговаряли отново миналата седмица, така че има надежда за лична тяхна среща в Будапеща, въпреки че са повдигнати въпроси относно времето на провеждането ѝ.

Сиярто заяви, че Унгария остава готова да бъде домакин на срещата. "Правителството ни представляваше каузата на мира през последните три години и половина", заяви той, допълвайки, че Унгария ще осигури всички необходими условия за успех на срещата и изрази надежда, че тя ще се проведе.

Коментирайки отлагането, министърът заяви, че датата все още не е определена. Той също така изрази надежда, че срещата му с неговия американски колега Марко Рубио ще даде по-ясна картина.

Сиярто заяви, че съществуването на цивилизовани отношения между САЩ и Русия винаги е правило света, включително Централна Европа, по-безопасно място.

Министърът подчерта, че от самото начало е било ясно, че мнозина в Европа ще бъдат разочаровани, че уж международно изолирана Унгария е била поканена да бъде домакин на срещата на високо равнище между САЩ и Русия, считана за най-важната среща през последните десетилетия.

Той допълни, че всъщност не Унгария е изолирана, а Европейският съюз, добавяйки, че ЕС не играе никаква роля в разрешаването на настоящите кризи по света, което той обясни с провоенната позиция на блока.

Относно международната заповед за арест на руския президент Сиярто отбеляза, че Владимир Путин наскоро е посетил САЩ, където не е бил арестуван, и ако пристигне в Унгария, няма да бъде арестуван и там.
(БТА)

