Трупове, разпръснати из Покровск, разкриват ужаса на руските военни престъпления

Мъжът лежи по гръб в локва кръв. Жена е паднала до велосипеда си. А трето тяло може да се види свито между железопътните релси, които преминават през град Покровск, намиращ се на фронтовата линия.

Това са трима украински цивилни, убити от група руски диверсанти, според 7-и корпус на украинските въздушни сили и кадри от дрон, които изглежда предоставят доказателства за военни престъпления.

Малка руска саботажна и разузнавателна група „наруши международното хуманитарно право и уби няколко цивилни“, след като достигна центъра на града, написа 7-и корпус във Facebook на 19 октомври.

Всички жертви в Покровск са облечени в ежедневни дрехи: карирана риза, все още пъхната в сиви панталони. Сини дънки. Удобни маратонки. Те лежат разпръснати по Мостовски лейн, близо до железопътната гара, на около 2,5 км от руските позиции. Според украинските войници, именно в тази железопътна гара са се скрили руските диверсанти.

Точните обстоятелства около убийствата остават неясни, пише The Telegraph.

В днешната война малки групи шпиони – само трима или четирима души, са в състояние да пробият пропускливите фронтови линии, докато дроновете държат украинските защитници заклещени в окопите си.

Зад вражеските линии те се опитват да сеят хаос: убиват колкото могат, преди да бъдат елиминирани, както се случва най-често, или да пристигнат подкрепления.

Кадрите от дрона, споделени в Telegram, показват само последствията от атаката, с тела, разпръснати на разстояние около 100 метра едно от друго.

Украинският дрон, който наблюдава, записва момент на спираща сърцето смелост: млад мъж я носи в ръцете си по пътя към безопасно място. Само веднъж той спира, за да коригира хватката си.

„Нека Бог му дари здраве за смелостта му“, каза Денис Хърстов, украинският доброволец, който сподели кадри, питайки дали някой може да помогне за идентифицирането на мъжа. Един от отговорите гласеше, че това е Олексий Танасичук, местен миньор.

Докато украинските сили не атакуват цел без потвърждение, че е враг, руските шпиони убиват безмилостно в мисии, които на практика са самоубийствени, каза Навигатор.

„Те проникват, понякога маскирани като цивилни. Дори ако видите там мъж на средна възраст, каращ велосипед, никога не знаете дали е враг или местен.“

Руските войници, които са извършили убийствата, са били открити, докато се криели в железопътната гара в Покровск, и са били ликвидирани от украински пилоти на дронове, се казва в изявлението на 7-и корпус. В прикачения видеоклип руски войник тича през развалините на железопътната гара в неуспешен опит да избяга от приближаващ FPV.

„Призоваваме цивилните, които все още са в Покровск, да не се движат из града, освен ако не е абсолютно необходимо“, се казва в изявлението. „Врагът иска да разшири „сивата зона“ около Покровск. Нашествениците се опитват да проникнат в града от няколко посоки.“

Повече от година украинската армия държи силите на Владимир Путин на разстояние около града в източната част на Донецка област. Неговата капитулация е предсказвана многократно.

Но опасенията за украинската отбрана се засилиха през последните две седмици, след като Москва засили атаките си срещу снабдителните линии на Киев и изпрати все повече дронове в битка.

Според 7-и корпус, Москва е хвърлила 372 управляеми бомби върху украинската логистика в седмицата от 13 до 19 октомври, което е увеличение с 70% спрямо предходната седмица.

В Покровск, където някога са живели 60 000 души, са останали само няколкостотин. Сред тях са възрастни хора, както и такива, които – предвид толкова много загуби – са станали „апатични“ към собствената си смърт.

Украинският командир каза, че ситуацията в Покровск е опасна, но отрече, че градът е на прага на руско превземане.

„Всичко зависи от много фактори“, каза той. „Тяхната изтощеност и нашето попълване на личния състав.“

Най-притеснителен беше фактът, че Русия „наскоро е взела превес с дроновете“.