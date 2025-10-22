IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 93

Пилешко месо без документи иззеха на ГКПП "Капитан Андреево"

22.10.2025 | 17:37 ч. 1
Снимка: БГНЕС

Снимка: БГНЕС

Пилешко месо без документи за произход иззеха при съвместна проверка полицаи и митничари на граничния контролно-пропускателен пункт "Капитан Андреево", съобщиха от МВР в Хасково.

Във вторник около 13:00 часа служителите са предприели инспекция на влизащ в страната от Турция автобус, собственост на кърджалийско дружество. В автомобила, шофиран от 59-годишен жител на джебелското село Вълкович, проверяващите са намерили 21 кашона с пилешко месо с общо тегло 214 кг, за което липсват документи за произход. Месото е иззето с протокол от служители на Българската агенция по безопасност на храните, допълниха от полицията.

Предходният случай на установен незаконен внос на хранителни продукти от Турция на "Капитан Андреево" бе на 1 октомври, когато в лекия автомобил на 49-годишен жител на габровското село Ряховците бяха открити 786 кг недекларирани хранителни продукти и безакцизни цигари. 

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

пилешко месо без документи ГКПП Капитан Андреево
Новини
Виж всички новини
Крими
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem