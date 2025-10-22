IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 16

Тръмп: Не искам "безсмислена среща" с Владимир Путин

Русия иска да ѝ бъде предаден контролът върху целия Донбас

22.10.2025 | 07:00 ч. 37
БГНЕС/EPA

БГНЕС/EPA

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че не иска "безсмислена среща" с руския си колега Владимир Путин, предаде Франс прес.

Тръмп каза това, след като по-рано вчера стана ясно, че засега няма да има нова среща между него и Путин след тази в Аляска през август. Причината са разминаванията в позициите за войната в Украйна.

Свързани статии

Едва миналата седмица президентът на САЩ анонсира такава среща в Будапеща, като изтъкна напредък в преговорите за Украйна.

"Не, не, не искам безсмислена среща. Не искам да се губи време, така че ще видим какво ще се случи", каза обаче Тръмп пред репортери в Белия дом вчера.

Отказът на Русия да се съгласи незабавно на прекратяване на огъня хвърли сянка върху усилията за започване на преговори, отбелязва Ройтерс.

Свързани статии

В "неофициален документ", изпратен до Вашингтон, Москва е повторила условията си за постигане на мирно споразумение с Киев, казаха пред агенцията двама представители на американските власти и още един човек, запознат със ситуацията.

Русия по-конкретно иска да ѝ бъде предаден контролът върху целия Донбас - нещо, което Украйна отказва да приеме.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

русия сащ войната в Украйна Тръмп
Новини
Виж всички новини
Свят
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem