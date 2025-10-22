Караджов спокоен: Правителството се е събрало за цял мандат

Правителството се е събрало за цял мандат, заяви в Русе вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов. Той коментира темата за ротация на председателя на парламента като част от споделената отговорност за съвместно управление на страната между трите формации в него и позицията на лидера на "ДПС - Ново начало" Делян Пеевски, че ще подкрепя правителството.

"Много не ме бива по политическите коментари. Като цяло сме се събрали за цял мандат, който трябва да бъде свършен със същото темпо, с което се работи сега", заяви Караджов, цитиран от БТА.

Той посочи, че призивите, които досега е чул, са за реорганизация на работата на правителството. "Идеята е екипът да стане по-стабилен, по-работещ и с по-добри резултати, защото досега някак си се мъчим, мъчим, но хората вече искат да видят и резултати", заяви Караджов.

Както Dnes.bg съобщи, след политическите сътресения от последните дни, днес стана ясно, че “ДПС-Ново начало” ще продължи да подкрепя мандатоносителя и коалиционните партньори за пълен мандат на правителството.

"Двете парламентарни групи се обединиха около решението да не се променя настоящата форма на подкрепа”, се казва в съобщение на ГЕРБ.

ДПС-НОВО НАЧАЛО отказва участие в изпълнителната власт, както и в ръководството на парламентарните комисии. Страните потвърдиха ангажимента си за спазване на договорената законодателна и управленска програма за осигуряване на стабилност и последователност в интерес на гражданите и държавата, добавят от ГЕРБ.