ПСС: Добри са условията за туризъм в планините

Съоръженията по курортите са в профилактика и не работят

23.10.2025 | 10:12 ч.
БГНЕС

Добри са условията за туризъм в планините, с изключение на Витоша, където времето е мъгливо. Това съобщиха от Планинската спасителна служба (ПСС) на Българския Червен кръст (БЧК).

В планините преобладават разкъсана облачност и слаб вятър. Температурите са между 3 и 7 градуса, а над 2000 метра има снежна покривка.

Съоръженията по курортите в момента са в профилактика и не работят, допълниха планинските спасители пред БТА. 

Няма регистрирани инциденти за изминалото денонощие.

Според прогнозата за времето на НИМХ над планините облачността ще е разкъсана, над масивите от Южна България – предимно значителна, и там на отделни места ще има слаби валежи. Ще духа умерен и временно силен юг-югозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 14°, а на 2000 метра – около 8°.

