НС реши: Продажба на “Лукойл“ само след решение на МС при положително становище на ДАНС

Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник"

24.10.2025 | 11:58 ч.
Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg

Димитър Кьосемарлиев, Dnes.bg

На пленарно заседание днес парламентът реши продажбата на активи на руската нефтодобивна компания “Лукойл“ в България ще става само след решение на Министерския съвет при налично положително становище на Държавна агенция “Национална сигурност“ (ДАНС).

Депутатите приеха на второ четене допълнение в Закона за насърчаване на инвестициите.

Съгласно приетите разпоредби ДАНС ще извършва предварително проучване и ще предоставя писмено становище преди всяка разпоредителна сделка с дружествени дялове и акции от капитала на "Лукойл-България" ЕООД, "Лукойл Нефтохим Бургас" АД, "Лукойл ейвиейшън България" ЕООД и "Състейнабъл енерджи съплай" ООД. 

Изискването се отнася и за сделки с дялове или акции в други юридически лица, включени в структурата на собствеността им, регистрирани на територията на България или в трети държави, когато са собственост на "Лукойл" ОАО (Русия) или свързани с него лица. Същото правило ще важи и при сделки с недвижимо имущество, движими вещи и съоръжения, предназначени за преработка, производство, съхранение и продажба на нефт и нефтопродукти.

Парламентът реши още, че разпоредителни сделки, извършени без разрешение на МС, са нищожни.

Законът влиза в сила от деня на обнародването му в "Държавен вестник", приеха още депутатите.

В хода на дебата по законопроекта бяха засегнати и наложените от САЩ санкции на двете най-големи руски петролни компании "Роснефт" и "Лукойл" и ефекта им върху пазара на горива в България.

НС МС решения Лукойл продажда ДАНС становище
България
