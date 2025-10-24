Мирчев: Боят в НС е за да прикрие поправка, която обслужва Пеевски за "Лукойл"

Това са театрални изпълнения. Имаше откровена провокация от депутат на Пеевски и тежка обида към друг народен представител, не мога да я кажа пред толкова много дами, каза съпредседателят на ДБ Ивайло Мирчев в парламента.

Повод за обидата е фактът, че в залата се разглежда законопроект, който обслужва Пеевски, допълни Мирчев.

"Това, което се разглежда в момента в поправка, която обслужва Пеевски, тя няма никаква връзка със санкционния режим по отношение "Лукойл", тя просто обслужва Пеевски. Той иска да отхапе по-голяма хапка от една сделка, но медиите не казват това, а казват "депутатите днес се сбиха в залата". Хората не обръщат внимание на същността, а обръщат внимание на шоуто и затова беше и тази провокация", обясни Мирчев.

Свързани статии Депутатите се обиждат на "еничари", Киселова даде 15 минути почивка

Промените дават власт на шефа на ДАНС да спре всяка сделка и да ограничи фирмите за покупка на Лукойл. И очакваме това да бъде повод Пеевски да погълне част от рафинерията. Не може да я погълне цялата, въпреки че успя да погълне Бойко Борисов, и сега иска част от сделката. Целта на Пеевски е през държавните институции да рекетира купувача и продавача, обясни Мирчев. И за да замаскират поправката, отправят доста груба обида, след което е ясно как ще реагират депутатите от "Възраждане", допълни съпредседателят на ДБ.

Делян Пеевски и Бойко Борисов опитват да изтъргуват излизането на Пеевски от "Магнитски" през сделка с „Лукойл“ и през газопровода „Турски поток“, коментира Ивайло Мирчев.

През последните две години Борисов има няколко срещи с хора с влияние във Вашингтон с въпроса „да направим нещо, за да извадим Пеевски от „Магнитски“. Основаната цел на "голямото Д" е да бъде изкаран от „Магнитски“, каза още Мирчев.

Ако не се вземе решение за изключение или държавата не поеме контрол върху рафинерията, има много сериозен риск от криза на пазара на горива в България, посочи Ивайло Мирчев относно наложените от САЩ санкции на двете най-големи руски петролни компании "Роснефт" и "Лукойл".

"Когато сега, в напрегната ситуация, във връзка с американските санкции, се наредят купувачи, които искат да купят „Лукойл“, Пеевски ще отиде при купувача и ще му каже: „Виж сега – решението дали ще бъде продадено или не, зависи от моя човек в ДАНС“, каза другият съпредседател на "Да, България" и депутат Божидар Божанов относно предложените промени в Закона за насърчаване на инвестициите, свързани с начина за продажба на "Лукойл". По този начин той ще може да получи миноритарен дял – през фонд, през офшорка, както обича да го прави, както направи и в „Булгартабак“. На финала ще се окаже скрит съсобственик. Може дори да даде малко и на Борисов, както беше при „Булгартабак“, така че всички да са щастливи. Това е механизмът, по който той ще използва тази промяна, за да вземе дял от „Лукойл“, смята Божанов.

На въпрос в какви отношения са с президента Румен Радев, Мирчев отговори:

„Не по-различни от каквито сме били в последните години.“.

Божидар Божанов допълни:

„Критикуваме го, когато позициите ни се разминават.“

От "Да, България" са изпратили писмо до председателя на Народното събрание Наталия Киселова, в което настояват да бъдат върнати всички акредитации на журналисти и да бъде даден свободен достъп на журналистите до цялата сграда на парламента, каза Божидар Божанов