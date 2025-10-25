Откриха мъртъв с огнестрелна рана в главата директора на НАП в Бургас

Кирил Пологов, директор на НАП в Бургас, е намерен мъртъв в района на поморийското село Бата, съобщава "Флагман". Той е бил с огнестрелна рана в главата, като до него е орктит и законно притежаваният му пистолет. Няма данни за упражнено насилие.

Сигнал, че е в неизвестност от вчера следобед е подала съпругата му. Тя е установила, че липсва и оръжието му от касата у дома.

Според първоначална информация 62-годишният служител е страдал от злокачествено заболяване, което е открито в късен стадий и на практика е било неизлечимо.

Колегите му твърдят, че от три месеца е бил в болничен.

Кирил Пологов, който работи 33 години в данъчната система, пое високия пост, отговаряйки за приходите на територията на Бургаска, Сливенска и Ямболска област през 2024 г.