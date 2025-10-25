Задържаха членове на престъпна група, занимавала се трафик на мигранти

Участници в организирана престъпна група от Перник, занимавала се с незаконно подпомагане на мигранти, са задържани при проведена акция, съобщават от прокуратурата на Република България.

Под ръководството на Окръжна прокуратура-Перник се води разследване по дело за дейността на организирана престъпна група (ОПГ), занимавала се с противозаконно подпомагане на чужди граждани да преминават в страната в нарушение на закона, е допълнено в съобщението.

При акция, проведена на 23 октомври т.г. от Главна дирекция „Борба с организираната престъпност" на автомагистрала „Тракия", в района на пътния възел за с. Вакарел, община Ихтиман, e спрян лек автомобил, превозващ трима граждани на Ирак. Установено е, че чужденците са в производство по разглеждане на молби за международна закрила, които без надлежно разрешение са напуснали определената им зона за пребиваване в Харманли. В хода на разследването са извършени обиски, претърсване на имоти и превозни средства, изземвания на мобилни телефони, документи, лек автомобил. Разпитани са свидетели, проведени са разпознавания на лица.

Гражданите на Ирак са разпитани пред съд, уточниха от прокуратурата. Събрани са доказателства, че водачът на лекия автомобил – 49-годишен от Перник, от 2023 г. ръководи организирана престъпна група по смисъла на Наказателния кодекс, създадена с користна цел – получаване на имотна облага чрез подпомагане на чужденци да преминават в страната в нарушение на закона.

С постановление на прокурор те са задържани за срок до 72 часа, като предстои да бъдат внесени в съда искания за вземане на мерки за неотклонение „задържане под стража".

Четвъртият участник в ОПГ е в ареста по друго наказателно производство. Предстои привличането му в качеството на обвиняем и по настоящото дело, пише в съобщението.

Продължава работата по установяване на участието в престъпната група и на други лица, както и на техните конкретни роли в нея.

По-рано през деня от МВР съобщиха за специализираната операция от 23 октомври по пресичане на нелегалната дейност, проведена в София, Перник и Благоевград, в хода на която са задържани 11 души за организиране на трафик на мигранти през България. Двама от задържаните са арестувани в момент на превозване на трима гражданин на Ирак без статут. Автомобилът им е спрян на автомагистрала „Тракия“ посока София. Превозното средство е иззето.

От МВР съобщиха също, че в рамките на специализирана операция на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ и Главна дирекция „Гранична полиция“ на 22 октомври са задържани шестима души при неутрализирането на престъпна мрежа за трафик на мигранти през България и Сърбия към Западна Европа.