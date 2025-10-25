Как да носите мокасини през есента?

Мокасините са безспорният хит на есента – удобни, шик и винаги актуални.

От класическите кожени модели до модерните лоуфъри, мокасините се превърнаха в символ на небрежна елегантност и стил, който се съчетава еднакво добре с офис, елегантни и по-ежедневни визии.

Защо мокасините са must-have през есента

Мокасините съчетават удобството на ежедневните обувки и изискаността на класическите модели. Те се комбинират лесно с почти всичко в гардероба – от дънки и тренчкот, до вълнени поли и кожени панталони.

Чудесна алтернатива на ботите в по-меките есенни дни, мокасините са най-добрият избор за стил и лекота през новия сезон.

Как да носим мокасини с вкус?

С класически дънки и риза

Класика, която никога не излиза от мода. Изберете черни или тъмнокафяви мокасини и съчетайте с риза в неутрален тон и тренчкот.

Добавете кожен колан и малка чанта – перфектен баланс между женственост и небрежен шик.

С пола и пуловер

За по-елегантна визия комбинирайте мокасини с плетена пола и овърсайз пуловер. Изберете модел с декоративна катарама или от естествен лак за супер доза градски шик.

В офис стил

Черните лоуфъри с квадратен ток и метални детайли са чудесен избор за делова визия. Носете ги с прав панталон, бяла риза и блейзър. Ако искате нещо по-модерно – изберете обувки в кремаво или цвят черна череша.

Източник: Tialoto.bg