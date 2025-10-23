Капитулацията на руснаците пред украински робот бележи трансформацията на войната

Дроновете някога промениха хода на войната в Украйна. Сега това са безпилотни превозни средства, натоварени с експлозиви. Руските войници извадиха парче картон от окопа си, на което бяха изписани думите „ИСКАМЕ ДА СЕ ПРЕДАДЕМ“, така че да се виждат лесно от украинските дронове, летящи над тях.

В продължение на седмици руснаците се държаха здраво за тази ивица от дървета, въпреки многократните украински атаки. Но пред окопа им се беше настанил нов враг — такъв, който знаеха, че не могат да победят: малък робот на колела, натоварен с 138 паунда експлозиви, пише The Washington Post.

Руската капитулация пред дистанционно управляем сухопътен дрон по североизточния фронт през юни бе първият случай, в който Украйна зае позиция и взе военнопленници с помощта на такова устройство, заявиха командирите от Трета щурмова бригада, която изпълни мисията. Washington Post възстанови операцията от юни, като прегледа кадри, предоставени от бригадата, и проведе интервюта с командирите, участвали в атаката.

Мисията, която беше изпълнена от екипажите на дроните на бригадата и сухопътните войски, помогна на Украйна да си върне стратегическа позиция в региона на Харков, като същевременно запази живота на украинските войници, заявиха командирите.

Операцията показа още веднъж колко интензивно дроните променят съвременната война на украинските бойни полета – първо в небето, а сега и на земята.

Някога рядкост, наземните дронове бързо променят войната не само чрез презареждане и евакуация на войските на фронта, но и чрез пряко участие в атаки. Въпреки че и двете страни използват дронове, Украйна ги проектира така, че да изпълняват някои роли, които според официални представители ще намалят човешките жертви и ще запазят ограничената работна ръка на страната, която се изправя срещу много по-многочислен противник.

Цената на дроновете варира в зависимост от размера, но те са много по-достъпни и точни от артилерията. Моделът, използван в мисията през юни, струва около 1500 долара.

Мащабната инвазия на Русия превърна Украйна в лаборатория за тестване на бъдещето на съвременните конфликти. Сред войските на фронта има все по-голямо търсене на роботи, които се движат на колела или вериги и се контролират с радиосигнали, подобно на въздушните дронове. Размерите им варират от по-малки от микровълнова печка до достатъчно големи, за да превозват няколко души. Според украинския главнокомандващ броят на задачите, изпълнени от роботите на фронта, се е удвоил от август до септември.

Украинските войници се надяват, че роботите ще могат да поемат повече основни задачи на фронта, като спестят на войниците някои от по-опасните задачи на сухопътната война. Украйна е загубила огромен брой войници от 2022 г. насам и продължава да бъде значително по-малобройна от много по-голямата руска армия. Киев отдавна се бори да набере повече войници – най-ценният и незаменим ресурс.

Някои от украинските наземни дронове са оборудвани с дистанционно управлявани картечници, които могат да се приближават до руските позиции, проправяйки пътя за сухопътните сили. Други, като тези, използвани в мисията на Трета щурмова бригада през юни, могат да доставят експлозиви.

„За мен най-добрият резултат не е, че взехме военнопленници, а че не загубихме нито един пехотинец“, каза 26-годишният Микола, командир на ротата за наземни дронове на бригадата, който ръководеше операцията през юни. Както и другите войници, цитирани в тази статия, той говори при условие, че ще бъде идентифициран само с първото си име или позывной, в съответствие с военните правила.

В продължение на две седмици след като руски щурм изтласка украинските войски от две укрепени позиции по североизточния фронт, те многократно се опитаха – и не успяха – да ги превземат обратно.

Прихванатите комуникации сочеха, че руските войници, които държаха позициите, бяха добре обучени и планираха атака, казаха командирите. Те наблюдаваха как руски въздушни дронове им хвърляха провизии, поддържайки ги снабдени.

В началото на юни дойде заповед за нов подход: те се обърнаха към дроновете.

В продължение на няколко часа неговият екип от трима души прегледа записите от камерите за наблюдение и разузнавателната информация за позицията, изготвяйки планове и резервни планове на своите таблети. Те знаеха, че всеки сухоземен дрон ще трябва да пътува от собствената си окопана позиция на няколко километра разстояние през полета, селище и гориста местност, за да достигне руските войски. И тъй като устройствата не са оборудвани със собствени камери, войникът, контролиращ наземния робот, ще трябва да разчита на пряко предаване от въздушен дрон, летящ над него.

Съседна единица щеше да атакува позицията първа с въздушен дрон, носещ бомби. След това наземният дрон щеше да се втурне в окопа и да се взриви – а ако е необходимо, щеше да последват и други.

Рано сутринта в един ясен юнски ден екипът на Владика подготви първата си серия дронове – едно невъоръжено въздушно устройство и един наземен дрон, натоварен с три противотанкови мини – и постави екран на стената, за да излъчва пътуването им към руските войски.

Докато близката единица изпрати малък въоръжен дрон право в барикадата, която защитаваше позицията, предизвиквайки малка експлозия, Микола, от своя команден пункт наблизо, изпрати съобщение на екипа на Владика: „Започнете действията си.“

Сухопътният дрон се насочи към руската позиция. Тогава, точно както беше планирано, той се преобърна в окопа, предизвиквайки масивна експлозия. Украинците чакаха с трепет за някакви признаци на руско движение на екраните си. Не видяха нищо.

Те подготвиха втори наземен дрон, също натоварен с експлозиви, и го изпратиха към вече повредената позиция. Отново въздушен дрон, натоварен с бомби, удари барикадата на входа на окопа. Наземният дрон се спря отвън, на няколко метра от входа.

Докато разузнавателният дрон кръжеше над главите им и наземният дрон чакаше да експлодира, руски войник излезе от окопа, държейки ръчно изработения знак за капитулация. Летящият дрон се спусна към войника, за да покаже, че е разбрал съобщението, след което се наклони по оста си, за да му покаже в коя посока да върви.

От вътрешността на окопа си от другата страна на фронтовата линия, Микола гледаше на живо предаването, изумен. Той се усмихна, докато посягаше към телефона си, за да запише това, което виждаше на екрана, въпреки че се страхуваше, че може да е капан.

Двамата руски войници излязоха от окопа, невъоръжени и дори без бронежилетки. Всеки от тях държеше по една страна на картонената табела.

Руснаците последваха дрона по селски път, докато стигнаха до чакащите украински войски, които им наредиха да легнат на земята и ги задържаха.

Наблизо 25-годишният украински младши сержант Фил се готвеше за битка. Той знаеше, че наземните дронове са насочени към руската позиция и че ще бъде сред тези, които ще напреднат към позицията след началната фаза на операцията.

Но с новината за капитулацията на руските войници той осъзна, че наземните дронове току-що са свършили работата му.

„Честно казано, в началото едва ли можехме да повярваме; мислехме, че ни мамят“, каза той. Но после му казаха: „Няма да ходите никъде; задачата приключи, преди да е започнала.“ „Дори не се наложи да отидем на фронта и да поемаме рискове“, каза той.

Към края на сутринта единствената задача, която оставаше на екипажа, беше да реши какво да прави с останалия сухоземен дрон, все още пълен с експлозиви и паркиран извън окопа, търпеливо чакащ да бъде взривен. Ако се оттегли, той можеше да се превърне в лесна мишена за руските въздушни дронове, които можеха да се опитат да го ударят, точно когато се приближаваше към украинските войски.

Вместо това екипажът на Владика кара първия сухопътен дрон, който е принудил руските войски да се предадат, в празно поле и го взривява.

Работата му е свършена.