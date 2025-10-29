Антракс във ферма в селото на президента

Българската агенция по безопасност на храните потвърди с лабораторно изследване наличие на заболяването антракс в животновъден обект за отглеждане на овце и говеда в харманлийското село Славяново.

След първоначално възникналото съмнение, служители на агенцията извършиха ваксинация на всички възприемчиви животни във фермата и в свързан с него животновъден обект. След излизане на резултатите, ваксинацията е разширена и обхваща всички животновъдни обекти в населеното място, с цел ограничаване на евентуалното разпространение на заболяването, съобщава haskovo.info.

Очаква се имунизационната кампания да приключи в рамките на една седмица. В стопанството е извършена дезинфекция и е наложена забрана за движение на животни от и към обекта. Към момента няма нови случаи на заболели или умрели животни. Няма данни за засегнати хора. Регионалната здравна инспекция е уведомена. Екипи на БАБХ продължават ежедневното наблюдение на животните в засегнатия район. Целта е бързо овладяване на ситуацията и недопускане на нови огнища.

БАБХ напомня на животновъдите, че при съмнение за заболяване следва незабавно да уведомят ветеринарния лекар на стопанството, който трябва да сигнализира областния ветеринарен инспектор. /haskovo.info