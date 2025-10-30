IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
BGONAIR Live
BGONAIR Live Новини Днес | 92

Полицията издирва момиче от Благоевград, в неизвестно е от 3 дни

МВР умолява, ако някой има информация, да подаде сигнал на 112

30.10.2025 | 18:08 ч. 5
БНТ

БНТ

Полицията в Благоевград издирва Мария – Кристина Капитанска на 15 години. Момичето е в неизвестност за близките си от 27.10.2025 година.

Висока е около 150 см със слабо телосложение, тъмнокестенява коса и кафяви очи. На 27.10.2025 г. е била облечена с черен клин, черно късо яке с качулка и ярко розови маратонки, съобщиха от пресцентъра на полицията в Благоевград.

От МВР умоляват всички, които имат информация за момичето да подадат сигнал на телефон 112, на телефон 073/867 434 или в най-близкото полицейско управление.

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

Тагове:

МВР издирване изчезнало момиче Благоевград неизвестност
Новини
Виж всички новини
България
Водещи
Последни новини
Четени
Най-четени за седмицата
ОЩЕ НОВИНИ И СТАТИИ

Investor

Bgonair

Bloombergtv

Gol

Automedia

Tialoto

Puls

Az-jenata

Teenproblem