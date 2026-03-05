Миенето на улиците в София продължава в осем района

Миенето на улиците с автоцистерни в София продължава в осем района на града, съобщиха от Столичната община. Дейностите се извършват след приключване на ръчното почистване от наносите след зимната обработка против заледяване.

Почистването се извършва от фирмите по чистота по възлагане на Столичния инспекторат и във връзка с прогнозите за задържане на по-топло време през следващите дни.

От тази вечер започва миенето на ключови булеварди и обществени пространства в район “Средец“, сред които бул. “Патриарх Евтимий“ – от бул. “Васил Левски“ до бул. “Христо Ботев“, както и бул. “Драган Цанков“. Успоредно с това ще бъде измита и Южната дъга на Околовръстния път – от ул. “Тодор Недков“ до “Симеоновско шосе“ в посока бул. “Черни връх“.

През следващите дни миенето на улици, тротоари, площади, алеи и други места за обществено ползване ще продължи по предварително определени маршрути и в други райони на столицата.

В район “Илинден“ са включени бул. “Сливница“, бул. “Тодор Александров“ и ул. “Крум Стоянов“, а в район “Студентски“ – ул. “Живко Сталев“ и ул. “Георги Русев“. В район “Нови Искър“ ще се мият улици с масов градски транспорт в селата Подгумер, Войнеговци и Локорско, а в район “Кремиковци“ – в кварталите Ботунец и Челопечене.

В район “Красна поляна“ са предвидени дейности по бул. “Възкресение“, бул. “Александър Стамболийски“ до ул. “Вардар“, бул. “Никола Мушанов“, както и по улиците “Булина ливада“, “Добротич“, “Западна“, “Алеко Туранджа“ и “Проф. Вайгард“.

В район „Овча купел“ ще бъдат измити бул. “Монтевидео“ и бул. “Президент Линкълн“.

В район „Люлин“ миенето обхваща бул. “Джавахарлал Неру“, ул. “Индира Ганди“, бул. “Луи Пастьор“, ул. “Филиповско шосе“, бул. “Д-р Петър Дертлиев“, ул. “Търново“, бул. “Добринова скала“, бул. “Сливница“, ул. “Ген. Асен Николов“, бул. “Райко Даскалов“, ул. “Ген. Владимир Динчев“, бул. “Царица Йоанна“ и бул. “Панчо Владигеров“.

Успоредно с това в София продължават и ръчните дейности по почистване на наносите от зимната поддръжка на пътните платна.

От Столичния инспекторат съобщиха, че е засилен контролът на терен и призовават водачите на моторни превозни средства да шофират с повишено внимание и съобразена скорост заради извършващите се дейности. / БТА