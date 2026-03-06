Как ескалиращият натиск от САЩ може да промени Куба?

„Куба е готова да падне“, заяви президентът на САЩ Доналд Тръмп пред репортери в началото на януари, ден след като американските специални части заловиха венецуелския диктатор Николас Мадуро. Три седмици по-късно Тръмп обяви национално извънредно положение, за да се справи с „необичайната и изключителна заплаха“, която комунистическото правителство на Куба представлява за Съединените щати, обвинявайки Хавана в редица „грабежи“, включително приютяване на чуждестранни шпиони и терористи. Отсега нататък, заяви Тръмп, всяка страна, която доставя петрол на острова, може да бъде подложена на американски тарифи.

Днес почти никакъв петрол не достига до острова – нито от Венецуела, нито от Мексико, нито от Алжир, Ангола, Бразилия, Русия или откъдето и да е другаде. Американските компании със специални лицензи все още могат да доставят дизел и други петролни продукти до Куба, а Министерството на финансите на САЩ скоро ще разреши препродажбата на венецуелски петрол на малкия частен сектор на Куба, но тези малки изключения няма да задоволят енергийните нужди на острова. Без достъп до чуждестранен петрол кубинската икономика сега е в свободно падане – и революционното правителство на Куба рискува да се срине.

Дори преди настоящата криза кубинският народ дълго време страдаше под жестока диктатура, разрушителни икономически политики и лошо управление, както и шестдесетгодишно търговско ембарго на САЩ. През последните години островът преживя недостиг на бензин и лекарства, редовни прекъсвания на електрозахранването, повишаване на цените на храните и огнища на болести, предавани от комари, които претовариха системата на общественото здравеопазване. Сега няма електричество, опашките на бензиностанциите се простират с часове, училищата преустановяват занятията, а болниците отменят операциите; с повечето камиони за боклук извън експлоатация, отпадъците се трупат по улиците.

Под този нарастващ натиск Хавана има малко място за маневриране.

И все пак шансовете Тръмп да започне военна мисия в стил Мадуро в Куба остават ниски. След операцията му във Венецуела, предприемането на подобно сваляне от власт вече не би имало предимството на изненадата, а кубинските сили за сигурност като цяло се смятат за по-лоялни към режима си, отколкото венецуелските бяха към своите, пише Foreign Affairs.

Но без петрол условията в Куба само ще се влошат. Това означава, че ръководството на Куба може скоро да бъде принудено да се съобрази с Вашингтон, с което революционната ера от последните седем десетилетия да приключи. Най-малко вероятният резултат от всички обаче е демократичен преход. Дори новата ера на Куба да изглежда различно на хартия, тя почти сигурно ще прилича на старата по нестабилността и ограниченията, с които кубинците се сблъскват в ежедневието си.

Още от Кубинската революция през 1959 г. Вашингтон се стреми да подкопае еднопартийната комунистическа държава, като я насочва с икономически санкции, дипломатическа изолация и военни действия. Но тези усилия до голяма степен се провалят. Разгромът на Хавана в Залива на свинете през 1961 г., при който 1400 подкрепяни от САЩ изгнаници се опитват да свалят комунистическия режим, укрепва международния авторитет на кубинския революционер Фидел Кастро като лидер срещу американския империализъм. След това Куба се сближава със Съветския съюз и се възползва от широко политическо и икономическо сътрудничество през следващите три десетилетия.

След края на Студената война политиката на САЩ спрямо Куба започна да се колебае, понякога към още по-голяма враждебност, а понякога си играеше с ангажираност. Президентът Бил Клинтън подписа Закона за кубинската свобода и демократична солидарност, който засили американското ембарго и постави строги условия за отмяна на санкциите. Президентът Барак Обама, за разлика от него, смяташе, че дългогодишната политика на САЩ за изолиране на Куба се е провалила. Той запази търговското ембарго непокътнато, но възстанови дипломатическите отношения с Хавана, облекчи икономическите санкции и премахна обозначението на Куба като държава, спонсор на тероризма. Когато Тръмп за първи път влезе в Белия дом през 2017 г., той отмени всички усилия на Обама за нормализиране и прие повече от 240 мерки, затягащи санкциите срещу Куба.

Въпреки обратите в политиката на САЩ и промените в ръководството на Куба, животът на обикновените кубинци не се подобри. През 2008 г. Кастро официално предаде властта на брат си Раул. Когато Мигел Диас-Канел стана президент през 2019 г., той беше първият такъв лидер от 60 години насам, който не носеше фамилията Кастро и беше първородният след революцията. Но това, което можеше да изглежда като преход между поколенията, всъщност беше внимателно организирано от Комунистическата партия. Диас-Канел беше внимателно подбран хардлайнер, който продължава да се възползва от подкрепата на Раул Кастро; дългогодишен и мощен военен бизнес конгломерат все още управлява икономиката на страната. В дебютното си обръщение към Общото събрание на ООН Диас-Канел заяви: „Смяната на поколенията в нашето правителство не бива да подвежда враговете на революцията – ние представляваме приемственост, а не разрив.“

През последните шест години неговата администрация проведе някои икономически реформи, като например легализирането на малките и средните частни предприятия, но избягваше всякакво смислено политическо отваряне. И все пак вътрешните обстоятелства, пред които е изправен Диас-Канел, непрекъснато се усложняват; инфлацията се повиши, прекъсванията на електрозахранването станаха още по-чести, а недостигът на основни стоки се засили. През лятото на 2021 г. хиляди кубинци излязоха на улицата в десетки градове в цялата страна, призовавайки за свобода. Диас-Канел отговори на многобройните едновременни кризи в Куба, като отрече системните провали, потвърди традиционните идеологически позиции и прибегна до репресии.Преизбирането на Тръмп въведе неочакван резултат и означаваше, че традиционните методи за задържане на властта на кубинския елит може вече да не работят. Тръмп рекламира убеждението си в използването на военна сила срещу диктатори. И той намекна, че Вашингтон има пряко желание да повлияе на Куба като част от усилията си за установяване на хегемония в Западното полукълбо. Бързо ескалиращият конфликт в Иран може да забави решението на Тръмп за Куба, макар и не непременно. Тръмп е труден за разбиране и е известен с непредсказуемостта си; той може би ще види перспективата за бързо премахване на кубинската диктатура като така необходимата победа във външната политика.

И в двата случая е малко вероятно Тръмп първо да прибегне до военна намеса;

вместо това той ще се опита да осигури политическа промяна в Куба чрез преговори и дипломатически натиск. (Миналата седмица той предложи идеята за „приятелско превземане“ на острова.) Според информация в Axios, държавният секретар на САЩ Марко Рубио вече е разговарял с внука на Раул, 41-годишния Раул Гилермо Родригес Кастро. Но след близо седем десетилетия комунистическо управление няма кубински лидер, способен да донесе съществена промяна в страната. Твърде много хора в правителството са лоялни към режима, а опозицията е разделена и няма план.

Един потенциален резултат зависи от това кубинските лидери да приемат искането на Тръмп да сключат някаква форма на „сделка“. През януари Диас-Канел сякаш намекна, че кубинските военни са готови да се бият:

„Най-добрият начин да се избегне агресия е империализмът да трябва да изчисли каква би била цената на атаката срещу страната ни.“ Но на фона на втората осакатяваща блокада на острова от администрацията на Тръмп, той започна да сигнализира – макар и косвено – че осъзнава, че трябва да предприеме различен подход. „Полагаме всички усилия, за да може страната отново да има гориво“, каза той миналия месец. „Трябва да свършим много упорита, много креативна и много интелигентна работа, за да преодолеем всички тези препятствия.“

Ако настоящото кубинско ръководство е отворено за реформи, администрацията на Тръмп може да е склонна да работи с тях, за да се постигне споразумение при условия, приемливи и за двете страни. Или Вашингтон би могъл да настоява за по-съществени промени, включително по-дълбока икономическа либерализация и преориентация далеч от Китай и Русия. При тези условия страната вероятно ще остане под еднопартийно управление, но ще има размествания на върха. Диас-Канел ще се оттегли от президентския пост, отстъпвайки властта на някой, който има подкрепата на Раул Кастро, но е приемлив и за Тръмп.

Разбира се, много кубинци вероятно биха възприели мълчаливото съгласие на правителството си с исканията на САЩ като ерозия на кубинския суверенитет, дори връщане към предреволюционния статут на острова като клиентска държава на САЩ. Не може да се изключи и бунт на военните и части от обществото.

Най-малко вероятно обаче е истински демократичен преход в Куба. Въпреки че икономическата либерализация би могла да генерира растеж и да намали бедността, тя също така би привилегиирала стабилността пред политическия плурализъм. В обозримо бъдеще, който и да е на власт в Хавана, ще трябва да се съобрази с големи сегменти от старата партийно-държавна бюрокрация и въоръжените сили, чието сътрудничество ще бъде от съществено значение за краткосрочната стабилност и управляемост.

Дори ако широки сегменти от кубинското общество поискат решителен скъсване със социализма, доминиращият бюрократичен, академичен, военен и медиен елит ще се стреми да запази влиянието си. А тъй като повечето политически опоненти на режима са в чужбина или в затвора, сега няма очевиден лидер, около който кубинците да се обединят.

Какъвто и да е развоят на конфликта, традиционният революционен модел на Куба вероятно няма да издържи. Революционният характер на режима е неустойчив. Натискът от САЩ ще доведе до трансформация на Куба. Но всяка надежда, която администрацията на Тръмп може да има, че подобна трансформация ще бъде безболезнена, е напразна. Куба ще премине от революционна държава към постреволюционна, на която липсва ясна нова идентичност.

През следващите седмици единственото нещо, в което кубинците могат да бъдат сигурни, е влошаването на състоянието на страната им: по-дълги прекъсвания на електрозахранването, повече протести, повече арести, ускоряваща се емиграция. Куба изпитва натиск както отвън, така и отвътре. Революцията изглежда близо до последната си глава, но начинът на нейния край – и какво ще последва – все още е неизвестен.