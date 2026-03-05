Сергей Игнатов: Проявяваме нихилизъм и не вярваме на институциите

Недоверието на обществото към институциите и официалната информация не е ново явление и е свързано с дългогодишно насаждан нихилизъм. Това заяви служебният министър на образованието проф. Сергей Игнатов в предаването “Денят ON AIR”.

По думите му това, че хората не вярват в институциите и официална информация не е нов процес. “Свързано е с нихилизъм, който постоянно се внушава. Моето предложение е българските граждани да бъдат спокойни. Премиерът излиза да информира, не става въпрос за фалшиви новини", каза още служебният министър.

Според Игнатов конфликтът в Близкия изток не пренарежда дневния ред.

"Трябва да създадем такава обстановка по време на изборите, че с усмивка да кажем, че сме европейци. Младите трябва да видят примера в нас, по-възрастното поколение. От декември месец досега измина доста време, случи се съдбовна промяна - България вече е в еврозоната. Изборите идват и си отиват, но на 20 април отбелязваме 150 години от Априлското въстание. Денят е неучебен, но присъствен", допълни проф. Игнатов.

Реформи в образованието

Пред Bulgaria ON AIR министърът каза, че за 2-3 месеца не е в състояние да прави реформи, но е възможно в хода на работа да се наложат промени.

"Натискът ще бъде в приема в средните училища. Не очаквайте сътресаващи реформи, нямам намерение да обръщам системата. Образователната система преследва своите цели и те са свързани с предоставянето на по-добро образование. Ако искаме да видим как ще бъде България след 10-15 години, влизаме в една класна стая", посочи служебният министър.

Учениците са претоварени

Според него в образователния процес трябва да дадем много време на децата да мислят, защото в противен случай започват да зубрят. "От 1 клас започваме да препускаме през целия учебен материал. Има психологически особености на развитието. Затрупваме децата с огромен материал. Към учителите има и административни изисквания", изтъкна проф. Игнатов.

Случаят "Петрохан"

По повод случаят “Петрохан” проф. Игнатов каза, че текат проверки в страната по различни сигнали. Направена е и проверка в училище "Космос", за да се установи как е попаднало там детето от кемпера с отнет живот.

"Вчера подписах писмо, предаваме целия случай на прокуратурата. Комисията не е успяла да получи отговори на важни въпроси. Ще проверим учителите имат ли педагогическа способност. Това са оздравителни мерки за системата, не наказателни. Ако отнемем лиценз, училището няма да спре да работи, то има международна регистрация. Не е редно учители да членуват в НПО, защото училищата представляват държавата", коментира проф. Игнатов.

Гледайте видеото с целия разговор.