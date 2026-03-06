Вечният въпрос за иранската бомба

На 28 февруари президентът на САЩ Доналд Тръмп разреши мащабна военна кампания срещу Иран. Работейки съвместно с Израелските отбранителни сили, американските военни предприеха удари, които първо бяха насочени към ръководството на режима, убивайки върховния лидер Али Хаменей и други, а след това се разшириха до по-широкомащабно нападение срещу иранските сили за сигурност. През последните няколко дни бяха предприети удари срещу Корпуса на гвардейците на ислямската революция, иранската ракетна програма, иранския флот и дори сгради на местната полиция.

Един актив обаче любопитно отсъства от списъка с цели, публикуван от Централното командване на САЩ: иранската ядрена програма. Към момента на писане на това, основните ядрени съоръжения на Иран - поне тези, които не са унищожени от американските и израелските удари през юни - не са включени в нито едно описание на последните военни постижения на САЩ или Израел. Има съобщения за удари по цели, които вероятно са свързани с инфраструктурата за оръжейни изследвания на Иран, и за някои в близост до важни съоръжения, но те нямат видимо значение в сравнение с юни. Този пропуск е особено изненадващ, като се има предвид, че ядрената програма е била една от причините за завоя на администрацията на Тръмп към сила.

Малко вероятно е Съединените щати или Израел умишлено да игнорират ядрените обекти в Исфахан, Парчин или Натанз – три места, които са помещавали и може би все още са жизненоважни за способността на Иран да произвежда ядрени оръжия. Възможно е те просто да са по-надолу в списъка с цели; посланията на американски служители, в края на краищата, подчертават краткосрочния риск от ирански ядрени оръжия. Министърът на отбраната Пит Хегсет заяви на 2 март: „Тази операция е ясна, опустошителна, решителна мисия: унищожаване на ракетната заплаха, унищожаване на флота, никакви ядрени оръжия.“

Предотвратяването на производството на ядрени оръжия от Иран е приоритет на политиката на САЩ от десетилетия. Затова е изненадващо, че операциите на САЩ досега не са отразили това. Иран все още разполага с материалите, необходими за изграждането на множество ядрени оръжия, и може би има и капацитета да превърне тези материали в компоненти за оръжия. Малко вероятно е само въздушните удари да могат да предотвратят това. Ако Съединените щати ще продължат да атакуват Иран, те трябва да гарантират, че Иран няма да може да произвежда ядрени оръжия. За да постигнат това, Съединените щати имат две възможности за избор - сключване на сделка или принудително разпадане на режима - и двете от които са неприемливи и носят огромен риск. Но всяка от тях е по-добра от нищо, пише Foreign Affairs.

Ударите срещу Иран през юни 2025 г. нанесоха значителни щети на ядрената му програма, но не сложиха край на заплахата, която тя можеше да прояви. Някои анализатори, по-близки до Белия дом, се погрижиха да подчертаят неуспеха, който действията на САЩ и Израел нанесоха на ядрената програма на Иран, но малцина, ако изобщо има такива, бяха готови да се съгласят с първоначалната оценка на Тръмп, че ядрената програма на Иран е „унищожена“ или че „последното нещо, което искат да правят, е да обогатяват уран“.

Повечето погледи бяха насочени към запасите от високообогатен уран, които Иран все още притежаваше и до които международните инспектори нямаха достъп. Други отбелязаха огромната несигурност относно това дали Иран все още разполага с центрофужни възможности, които биха му позволили бързо да произвежда обогатен уран за оръжейно предназначение, или оборудване за производство на метален уран, който би могъл да се използва за оформяне на обогатен уран в компоненти за ядрени оръжия. Официалната оценка на правителството на САЩ беше, че Иран може да възстанови ядрената си програма в рамките на една до две години (същият марж, който Вашингтон прогнозираше след подобна военна кампания в продължение на повече от десетилетие) и че може да произведе грубо ядрено устройство в рамките на четири до осем месеца, дори без възстановяване.

Оттогава позицията на САЩ относно относителната сила на Иран е нестабилна. В своята Стратегия за национална сигурност от 2025 г., публикувана през декември, администрацията на Тръмп заяви, че „Иран – главната дестабилизираща сила в региона – е силно отслабен от израелските действия от 7 октомври 2023 г. насам и операцията „Midnight Hammer“ на президента Тръмп през юни 2025 г., която значително влоши ядрената програма на Иран“. Администрацията сякаш се задоволи до голяма степен да игнорира ядрената програма след атаките през юни, връщайки се към темата едва след като режимът брутално потуши народните протести, избухнали в края на декември.

Иран все още притежава материалите, необходими за изграждането на множество ядрени оръжия.

Тръмп даде обещания да подкрепи протестиращите и изпрати военни сили в региона, уж за да изпълни заплахата си. Но по пътя мисията се промени, като Тръмп отново се върна към темата за ядрените оръжия. Той твърди, че Техеран трябва незабавно да направи отстъпки по отношение на ядрената си програма, в противен случай ще използва сила, след което се съгласи на посреднически преговори, които на теория бяха за постигане на ново решение на ядрения въпрос. Преговорите приключиха на 26 февруари с условно споразумение за провеждане на допълнителни технически кръгове. Само два дни по-късно процесът беше провален от началото на военната операция на САЩ и Израел.

Въпреки че перспективите за сделка бяха сравнително скромни, предвид големите разлики в преговорните позиции на САЩ и Иран, на 26 февруари имаше малко индикации, че процесът е пропаднал напълно. Министърът на външните работи на Оман, който посредничеше в преговорите, дори заяви, че е постигнат „значителен напредък“. Възможно е преговорите в крайна сметка да са били подкопани от липсата на технически познания в преговорния екип на САЩ. Прессъобщения показват, че присъстващите не са били запознати с основни факти за иранската програма. Иран например от години твърди, че трябва да обогати уран до 20 процента, за да произвежда гориво за своя изследователски реактор в Техеран, който създава изотопи за медицински и други промишлени цели, въпреки че страната би могла да се снабди с такова ядрено гориво на международния пазар – което дава на Техеран тревожно извинение да складира обогатен уран, който няма разумна, легитимна гражданска нужда.

Без предприети досега сериозни действия срещу ядрената програма на Иран, която администрацията на Тръмп характеризира едновременно като унищожена и като краткосрочна заплаха, въпросът сега е двоен: първо, дали Иран ще избере да се опита да произведе ядрено оръжие, и второ, дали може да постигне тази цел. Що се отнася до желанието на Техеран да се сдобие с ядрени оръжия, началният залп на войната може да наложи решаването на проблема. През 2003 г. Хаменей нареди спирането на иранския проект за ядрени оръжия. Въпреки че според американската разузнавателна общност той е разрешил известна работа по технологии, свързани с оръжия, не изглежда той някога да е отменил напълно първоначалната заповед за спиране. Иранското правителство също така заяви през 2003 г., че Хаменей е издал фетва, или религиозен декрет, който забранява придобиването на ядрени оръжия, въпреки че обхватът и съдържанието на тази фетва остават предмет на дебати и тя не е публично достояние.

Сега, след като Хаменей е мъртъв, въпросът пада върху неговите наследници.

Нов върховен лидер би могъл да издаде своя собствена ядрена фетва. Някои в иранските служби за сигурност смятат, че ядрените оръжия са необходими; както самият Тръмп каза, би било „невъзможно“ да се атакува Иран, въоръжен с ядрено оръжие. Други иранци посочват факта, че либийският диктатор Муамар Кадафи и сирийският диктатор Башар Асад не са се сдобили с ядрени оръжия и са били свалени от власт, докато Ким Чен Ун, който разполага с ядрени оръжия, остава на власт в Северна Корея.

Освен това, Съединените щати и Израел вече загубиха критичен възпиращ фактор срещу разработването на ядрени оръжия от Иран: заплахата от сила. Сега, когато Иран е подложен на продължителна атака, която вече е довела до смъртта на държавния му глава и десетки висши ръководители, останалите компоненти на режима биха могли да заложат на идеята, че нещата не могат да се влошат, ако се втурнат към ядрена бомба.

Дали могат да го постигнат, остава отделен въпрос. Нито един от основните факти не се е променил от юни 2025 г. насам: Иран все още притежава високообогатен уран и вероятно ноу-хау, необходимо за производството поне на грубо ядрено оръжие. Този уран се намира в защитени пространства, които биха могли да съдържат и друго оборудване, необходимо за производството на ядрени оръжия. Иранските ядрени учени, макар и под постоянен контрол от страна на американските и израелските разузнавателни служби, биха могли да бъдат натоварени от иранското ръководство със задачата да произведат поне едно такова устройство за тестване с надеждата да демонстрират способност, която би могла да възпре по-нататъшни операции на САЩ, особено разполагането на американски сухопътни войски, което Тръмп заяви, че може да обмисли. Заслужава да се отбележи също, че Иран е обвинен от Съединените щати в неспазване на Конвенцията за химическите оръжия от 1997 г. и може да разполага със запаси от химически оръжия, които биха могли да бъдат използвани в екстремни ситуации.

Предвид несигурността и залозите, Вашингтон трябва да даде приоритет на ядрения въпрос. Има два лоши варианта как да го направи. Първо, Съединените щати биха могли да сключат сделка с настоящите власти на Иран. Малко вероятно е американските военни операции да продължат за неопределено време поради ограниченията върху боеприпасите и ракетите-прехващачи за противоракетна отбрана, дори ако иранското правителство остане на власт. В един момент ще влезе в сила прекратяване на огъня, но Съединените щати биха могли да обусловят спазването на такова прекратяване с незабавно, пълно отчитане и изваждане на високообогатен уран от Иран. Този процес би отнел време, но със сътрудничество може да бъде завършен след няколко седмици.

Това също не е безупречно: Иран има всички стимули да измами сделка и да запази опцията за ядрени оръжия, включително защото Тръмп вече се е оттеглил от ядрена сделка, която Иран спазваше. Това би довело и до сделка с настоящото иранско правителство, което е отговорно за смъртта на десетки хиляди ирански протестиращи и вероятно ще се опита да се превърне отново в регионална сила в бъдеще. Но този път може да представлява най-добрия шанс за сигурно премахване на ядрената заплаха с всякаква сигурност.

Като алтернатива, Съединените щати биха могли да продължат бойните операции, докато иранското правителство не се срине, като по този начин ефективно премахнат способността на Иран да осъществява координирана, съгласувана програма за ядрени оръжия. В този сценарий е теоретично възможно постоянният натиск от американската сила да позволи на опозиционните сили в страната да се изявят и, след като получат сили, да работят със Съединените щати за контролирано премахване на материали и оборудване, годни за оръжейна употреба. Този вариант обаче носи огромен риск и в никакъв случай не е сигурно, че режимът ще се срине само под натиск от въздушни удари. Политологът Робърт Пейп отдавна твърди, че въздушната мощ не се превръща в принудителна сила и е изразил скептицизъм, че това ще проработи в този случай.

Освен това, този сценарий носи свои собствени рискове от разпространение, тъй като иранските учени и командири биха могли да се опитат да изоставят потъващ кораб и да вземат ядрените си материали със себе си. Следователно, такъв сценарий би изисквал Съединените щати и/или Израел да разположат сухопътни сили в даден момент, за да осигурят и извлекат високообогатения уран на Иран - изключително рискована мисия, не на последно място поради потенциалното залавяне или убиване на американски или израелски сили.

Тръмп пое Съединените щати по рискован път още в първата си администрация, когато отхвърли ядрената сделка, която, макар и несъвършена, работеше за ограничаване на възможностите на Иран за обогатяване на уран. През следващите осем години санкциите и преговорите не успяха да доведат до ново споразумение. Американо-израелските удари от юни миналата година забавиха ядрената програма на Иран, но не я сложиха край, а непоследователният фокус и оценка на Тръмп върху въпроса оттогава само затрудняват постигането на успешен резултат. Сега той трябва да поеме отговорност за ядрения риск, пред който е изправен светът, и да изложи ясен план за решаване на проблем, който по време на двата си мандата като президент той очевидно влоши.