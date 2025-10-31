IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Пеевски с критика: Стана практика съдът да пуска убийците на пътя

Хората искат справедливост и правов ред, а това е отговорност на магистратите, посочи лидерът на ДПС-Ново начало

31.10.2025 | 18:45 ч. 10
Снимка: БГНЕС

съдСкандалното решение на Врачанския окръжен съд, да пусне на свобода срещу парична гаранция шофьор, убил пешеходец на пътя и избягал от местопроизшествието, е поредната демонстрация за пренебрежение към очакванията на хората за справедливост. Това заяви лидерът на ДПС и ПГ на ДПС- Ново начало Делян Пеевски.

Делото е образувано след внесено искане от прокурор от Окръжна прокуратура – Враца за вземане на мярка за неотклонение „задържане под стража“ спрямо обвиняем за това, че на 26 октомври т. г., е блъснал и убил пешеходец, след което е избягал от местопроизшествието. Съдът обаче го пуска на свобода, срещу парична гаранция. 

"Доверието, което трябва да създава и справедливостта, които трябва да въздава съдът са несъвместими с подобни действия от страна на магистрати! Затова ще сигнализирам Инспектората към ВСС за проверка на интегритета на състава, постановил това решение", каза Пеевски, цитиран от БГНЕС.

"Но практиката да бъдат пускани на свобода от съда извършители на убийства при ПТП и бавното правораздаване са особено цинични и представляват много тревожен сигнал към близките на жертвите и обществото, които очакват справедливост. Защото хората искат справедливост и правов ред, а това е отговорност на магистратите, които трябва да осъществят справедливо и безпристрастно", добави още той. І БГНЕС

Това се случи Dnes, за важното през деня ни последвайте и в Google News Showcase.

ДПС-Ново начало Делян Пеевски съд
