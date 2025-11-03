Жена загина при пожар в апартамент във Враца

Възрастна жена загина пожар тази нощ в апартамент във Враца, съобщиха от МВР. Сигнал за огъня е получен в 02.37 ч. в Районно управление - Враца.

В една от стаите е намерена починала 83-годишна жена, а 55-годишната ѝ дъщеря е транспортирана в болница „Пирогов“ в София с множество изгаряния и с опасност за живота.

Пожарът е изгасен от служители на противопожарната служба в града, а като вероятна причина за пламването на огъня се посочва отоплителен уред. Предстои допълнителен оглед. По случая е образувано досъдебно производство.