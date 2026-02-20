IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Вътрешният министър ще маха главния секретар на МВР

Дечев ще отстранява и служители, водещи разследването по „Петрохан"

20.02.2026 | 21:15 ч. 2
БГНЕС

Вътрешният министър Емил Дечев е предложил на Министерския съвет да гласува предложение до президента за освобождаване на главния секретар на МВР Мирослав Рашков, съобщи Нова тв. 

Също така от МВР ще бъдат отстранени и някои от служителите, водещи разследването на трагедията „Петрохан“. Вероятно кабинетът ще гласува предложението още в понеделник, когато е планирано заседание.

Припомняме, че за окончателното освобождаване на главния секретар на МВР е необходим указ на държавния глава.

МВР Петрохан главен секретар
