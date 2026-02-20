"Невидима мълния": Украински лазер безшумно унищожава руски дронове

Украйна разработи безшумен, неоткриваем лазер, който може да унищожава руски дронове, сякаш „ударени от невидима мълния“ - и всичко това само на част от цената за подобни високотехнологични оръжия, произведени в САЩ, пише в. "Ню Йорк пост", позовавайки се на нов доклад.

Лазерът "Сънрей" (Sunray) на Киев, който се разработва от две години, успя да унищожи малък дрон на разстояние от стотици метри за миг при първото му тестово изпитание пред журналисти, съобщи американското сп. "Атлантик", след като негов репортер се запозна на живо с прототипа.

„За секунди дронът започна да гори, сякаш ударен от невидима мълния, след което падна на земята в огнена дъга“, написа журналистът Саймън Шустър относно зрелищната демонстрация.

Тестът бе първият, в който Украйна представи новото си оръжие "Сънрей", преди това наричано "Трайдънт", като лазерната система не излъчваше нито шум, нито видима светлина.

Лазерното оръдие може лесно да се натовари в пикап, като мерникът му не се различава от този на любителски телескоп, според сп. "Атлантик".

Полковник Вадим Сухаревски, командир на украинските сили, боравещи с безпилотни системи, по-рано обяви, че лазерното оръдие "Сънрей" е способно да сваля и руски самолети, летящи на височина до 1,93 километра.

Докато разработката на американското лазерно оръжие "Хелиъс" (Helios) костваше на Военноморските сили на САЩ 150 млн. долара, според създателите на "Сънрей" тяхната система струва само няколко милиона долара, отбелязва в. "Ню Йорк пост".

Павло Елизаров, новоназначеният заместник командващ на украинските военновъздушни сили, който наблюдава и развива иновациите, вижда тази ценова разлика като резултат от войната с Русия. Миналия месец в офиса си в Киев той посочи, че се очаква военните да могат да купят "Сънрей" само за няколкостотин хиляди долара, което е доказателство за личния интерес на оръжейните компании в Украйна в борбата срещу руската инвазия.

„Много американски компании са водени от парите. За тях това е работа. Те я вършат. Плащат им“, отбеляза Елизаров пред сп. "Атлантик", но добави: „Ние имаме и друг фактор - необходимостта да оцелеем“.

Украйна бързо разработва нови оръжия и отбранителни системи в отговор на постоянните бомбардировки от страна на Русия, която всеки ден изстрелва стотици дронове, посочва в. "Ню Йорк пост".

През последните месеци украинският президент Володимир Зеленски даде приоритет на разгръщането на собствената противовъздушна отбрана на Украйна, тъй като САЩ и Европа не успяха да ѝ предоставят достатъчно средства. Много от американските оръжия се пренасочват към Близкия изток, където САЩ се нуждаят от тях както за евентуален удар срещу Иран, така и за отбрана при ответни удари от ирански дронове и ракети. От своя страна европейците не желаят да предоставят на Украйна оръжия, които един ден може да им потрябват, за да защитят собствените си народи от руски дронове, отбелязва сп. "Атлантик".

Украинският отговор бе надпревара за изграждането на опростена версия на „Железния купол“ - израелската система за противовъздушна отбрана с малък обсег, смятана за най-ефективната в света. Американската оръжейна компания "Локхийд Мартин" (Lockheed Martin) в момента работи по подобна система за САЩ, която президентът Тръмп нарече „Златен купол”, припомня сп. "Атлантик". Но задачата да се свалят ракети от небето - или, както често се описва противоракетната отбрана, „да се улучи куршум с куршум” - занимава инженерите поне от изобретяването на балистичните ракети през Втората световна война. Дори в случая с Израел, чиято територия е почти 30 пъти по-малка от тази на Украйна, изграждането на ефективен противовъздушен щит отне около четири години. През 2012 г. една батарея от прехващачи на системата „Железен купол“ струваше 100 млн. долара.

Производителите на оръжия в Украйна се опитват от няколко години да постигнат същите резултати с много по-ограничен бюджет, а миналата седмица няколко от тях показаха на журналист от сп. "Атлантик" най-новите си изобретения. Те включват отпечатан с 3D технология дрон-прехващач, клониран прототип от въглеродни влакна на най-добрата руска ракета за противовъздушна отбрана, колесни мобилни роботи, въоръжени с верижни оръжейни платформи, както и по-екзотични оръжия като "Сънрей". Като цяло тенденцията в развитието им подсказва, че Украйна скоро може да бъде в състояние да неутрализира една от най-големите заплахи за своята сигурност - масираните удари с руски дронове, които продължават да тероризират цивилните ѝ граждани и да унищожават нейната инфраструктура.

И тъй като Москва все по-често атакува критичната инфраструктура на Украйна, включително енергийната ѝ мрежа, Киев заяви, че ще ускори разработването на свой „купол срещу дронове“ - система за противовъздушна отбрана, способна да унищожава всякакви въздушни заплахи.

„Куполът срещу дронове не е за бъдещето“, каза украинският министър на отбраната Михайло Федоров през януари. „Той е за оцеляването ни днес“, добави Федоров, цитиран от сп. "Атлантик".

Когато Елизаров бе натоварен с изграждането на "купола срещу дронове" на Украйна, назначението му получи висока оценка както в политическите, така и във военните кръгове. Но неговото CV очевидно не го прави подходящ за тази работа, отбелязва сп. "Атлантик". Подобно на Зеленски, той прекара голяма част от кариерата си в телевизионната индустрия, като бе главен продуцент на едно от най-популярните политически токшоута в Украйна. В началото на руската инвазия през 2022 г. той напусна тази работа и започна да разработва бойни дронове с някои от приятелите си, които събраха всичките си спестявания, за да закупят компоненти и да ги сглобят в старото телевизионно студио на Елизаров.

Първите излитания на техните дронове над бойното поле бяха достатъчно обещаващи, за да привлекат вниманието на американското правителство, което изпрати камиони с оборудване и експлозиви C4, за да помогне на Елизаров да развие въздушния си флот. Любителят на подводния риболов скоро прие псевдоним - Лазар, в чест на библейския Лазар, и основа подразделение за дронове, известно като "Лазарс Груп" (Lasar's Group), което сега е част от Националната гвардия на Украйна. По официални оценки ударите с дронове, извършени от "Лазарс Груп", са унищожили руско военно оборудване на стойност над 13 млрд. долара, което донесе на Елизаров повишение през 2023 г. до чин полковник.

Миналата година, когато мирните преговори с посредничеството на САЩ изпратиха лъч на надежда за постигане на споразумение за спиране на огъня, много производители на дронове в Украйна започнаха да търсят начини да продават продуктите си на чуждестранни клиенти, а Елизаров ги насърчи. „Докато пазарът е горещ“, каза той, „искаме чуждестранни компании да купуват дялове в украинските компании и да започнат да разработват продукти заедно“. Такива съвместни предприятия биха позволили на Украйна да произвежда повече от оръжията си в други части на Европа, като по този начин се гарантира стабилността на доставките, ако фабриките в Украйна бъдат бомбардирани.

Преди няколко месеца масирани руски въздушни удари унищожиха основния завод, който произвежда дроновете на "Лазарс Груп", като унищожиха оборудване на стойност около 35 млн. долара, каза Елизаров и поясни, че е бил унищожен голям запас от оръжия. Целта и щетите от атаката не са били разкривани публично досега, посочва сп. "Атлантик". Подобни удари опустошиха през зимата електроенергийната мрежа и отоплителната система на Украйна, докато температурите паднаха далеч под нулата.

Въпреки това, когато миналия месец получи предложението да ръководи отбраната срещу такива атаки, първият инстинкт на Елизаров бе да го отхвърли. Графикът изглеждаше нереалистичен. Зеленски искаше новата противовъздушна защита да бъде готова и да функционира до лятото. Елизаров каза, че Федоров - новият министър на отбраната, е апелирал към чувството му за гордост.

„Той ми каза: „Виж, можем да прекараме дълго време в гледане на футболен мач и критикуване на играчите на терена. Но аз ти предлагам шанс да се включиш в играта и да покажеш на какво си способен“, сподели Елизаров пред сп. "Атлантик".

Според него ключът към успеха е ефективността. Твърде често Украйна е била принудена да изстрелва скъпи чуждестранни ракети, за да сваля евтини руски дронове от типа "Шахед" (Shahed), някои от които се задвижват с двигатели за косачки. „Разбира се, можете да използвате и "Бентли", за да превозвате картофи“, каза Елизаров. „Но вероятно това не е най-разумният начин да свършите тази работа“, добави той.

Русия използва по-големи безпилотни летателни апарати като дронове-майка за превозване и доставка на FPV (First Person View) дронове за прецизни атаки от разстояние стотици километри, отбелязва сп. "Форбс". Дроновете "Гербера" (Gerbera), които най-често се използват като примамки по време на атаки с "Шахед", пренасят и изстрелват малки FPV дронове за атаки дълбоко навътре в Украйна.

Това не е първото използване на дронове-носители в конфликта, но тази стъпка повдига съвсем нови въпроси и то не само за Украйна. Един от основните аргументи срещу FPV дроновете е, че ограниченият им обсег им пречи да имат по-широки стратегически ефекти. Но това предположение вече е отхвърлено. Русия може да извършва удари с прецизна точност навсякъде, посочва сп. "Форбс".

Смъртоносният дрон „Гербера“

Дронът „Гербера“, кръстен на цвете, известно на Запад като африканска маргаритка, има размах на крилете от 2,4 метра. То е подобно на „Шахед“, но дронът „Гербера“ тежи само около 18 кг в сравнение с 180-те кг на „Шахед“. Конструкцията му е изключително евтина, с рамка от шперплат и корпус от пяна, с китайски двигател DLE60 и стандартна електроника. Максималният обсег се оценява на около 640 км. Някои експерти определят цената му на едва 2000 долара.

Видяни за пръв път през 2024 г., ранните модели дронове „Гербера“ бяха чисти примамки, като някои носеха радарни отражатели, за да изглеждат по-големи и да отвличат вниманието на противовъздушната отбрана от „Шахед“. По-късно се появиха въоръжени версии с кумулативни или фрагментационни бойни глави, тежащи няколко килограма, което значително намали обсега. Ранните модели бяха сателитно насочвани, но някои създадени по-късно модели имат камери и се контролират от оператор.

„Гербера“ е удобна, евтина платформа, която лесно може да се използва и за други цели, като пренасяне на анти-дрон смутители или релета за радиокомуникации.

На 3 февруари Сергий Бескрестнов с позивна „Флаш“, експерт по електронна война и сега съветник на украинския министър на отбраната, сподели снимка на свален дрон „Гербера“ с монтажна скоба за един FPV дрон и ретранслатор. FPV дронът не беше намерен. Бескрестов посъветва украинските сили да следят за по-нататъшни признаци на носители на дронове „Гербера“.

Два дни по-късно беше сниман втори разбит дрон „Гербера“ с все още прикрепен FPV дрон.

А на 9 февруари видеозапис показа „Гербера“, изстрелващ FPV дрон по време на полет.

Комбинацията „Гербера“-FPV дрон може би все още е експериментална, но тези три случая за толкова кратък период от време може да означават, че тя вече се внедрява, отбелязва сп. "Форбс".

"Радио Меш"

Преди руските сили използваха сателитни терминали "Старлинк" за комуникация с дронове с голям обсег. Компанията "Спейс Екс" блокира достъпа на Русия до терминалите на "Старлинк", което им причини проблеми, но има и други алтернативи, посочва сп. Форбс".

Някои дронове „Гербера“ са оборудвани с китайски "Меш" радио модеми XK-F358. Това позволява на дроновете да формират мрежа от радиостанции по време на полет, така че операторът да може да комуникира с отдалечен дрон през няколко обсега с междинни дронове, действащи като комуникационни възли. Това не е евтин вариант - според сайта на китайския доставчик цената на дребно е над 8000 долара, но тези възли могат да бъдат на разстояние почти 200 мили (321 километра) един от друг, стига да имат пряка видимост.

Използването на мрежови радиостанции бе потвърдено от Дмитрий Кузякин, главен дизайнер на центъра за интегрирани безпилотни решения, в интервю за руската агенция ТАСС.

Кузякин обясни и причините за това. Защо да се носи FPV дрон, вместо да се използва полезният товар за голям заряд експлозиви и самият дрон "Гербера" да порази целта?

„Големият дрон лети надалече, но е по-малко маневрен и не може да се сражава с врага, например в окопи“, заяви Кузякин. „За тях е по-трудно да поразят движеща се цел. Междувременно FPV дронът може да порази конкретен прозорец на къща или да улови самотно движеща се цел в полето или на пътя“.

Това е правдоподобно, отбелязва сп. Форбс". Операторите твърдят, че дори малките дронове с фиксирани крила са по-малко маневрени от FPV дроновете квадрокоптери и изискват по-големи умения. Поразяването на малка цел с дрон „Гербера“ с аеродинамика, оптимизирана за обхват, а не за маневреност, би било още по-трудно.

Вероятно има и друга причина. Въпреки че „Гербера“ с ограничения си товарен капацитет може да побере само един FPV дрон, това вероятно е пробен полет за дроновете "Шахед", които потенциално могат да пренасят осем или повече. Това дава много по-голям шанс за поразяване и възможност да се ударят няколко цели.

„Дронът-майка дава на пилота на ударния безпилотен апарат възможност да атакува няколко цели, но също така оставя място за грешка. Ако пропуснете с първия дрон, изстреляйте следващия от дрона-майка“, посочи Кузякин.

САЩ проявяват интерес към тази способност - миналия месец сп. "Форбс" съобщи за демонстрация на дрон-носител на компанията "Скънк Уъркс" (Skunk Works), тактическото научноизследователско и развойно звено на оръжейната компания "Локхийд Мартин", но Русия вече използва подобен вид дронове за удари с голям обсег. Същата способност може да се използва и за пускане на дронове квадрокоптери за близко разузнаване, дори и за влизане в сгради.

Руска паяжина?

Друга критика, която винаги се отправя към FPV дроновете, е, че те носят малки бойни глави в сравнение с традиционните боеприпаси, често само от 0,90 до 1,81 кг, посочва сп. "Форбс". Какъв е смисълът от стратегически удар с толкова малко количество експлозиви?

Този въпрос трябваше да получи изчерпателен отговор от операция „Паяжина“ през юни миналата година, при която 112 украински FPV дрона, внесени контрабандно в Русия с камиони, удариха четири руски военновъздушни бази и повредиха или унищожиха десетки руски стратегически бомбардировачи и други самолети. На други места украински FPV дронове унищожиха руски хеликоптери и различни други самолети на земята.

FPV дроновете могат да унищожават радарни системи, противовъздушни ракетни установки, ракетни установки с голям обсег и други стратегически военни средства, както и складове за боеприпаси и гориво. Те са основният "убиец на танкове". Безпилотните летателни апарати превозвачи и FPV дроновете са евтини в сравнение с американските ракети "Джавелин" (Javelin) на стойност 200 000 долара с обсег от 4 мили (6,43 километра). Помислете за последствията от това, че бронираните колони вече могат да бъдат атакувани от разстояние от стотици километри.

Малките дронове могат да атакуват и отделни хора. FPV дронът е идеално оръжие за убийства, способно да избере конкретна цел в група. Няколко FPV дрона могат да потвърдят, че целта е била ударена, или да предприемат последващи действия, ако е необходимо.

Има много практически предизвикателства при операциите с дронове превозвачи, откъдето идва и споменатата по-горе демонстрация на дрон-носител на компанията "Скънк Уъркс" на "Локхийд Мартин". По-специално, добавената прикритост, времевото закъснение между дрона и оператора, затрудняват контрола. В интервю за ТАСС експертът по дронове Александър Степанов изказа предположение, че FPV дронове, пускани от безпилотни летателни апарати превозвачи, ще имат все по-високи нива на изкуствен интелект и все повече ще вземат свои собствени решения, което ще премахне необходимостта от непрекъсната комуникация с оператора.

Очевидното противодействие на това е дроновете да бъдат свалени, преди да се приближат достатъчно, за да изстрелят товарите си, обикновено на разстояние от 16 километра или по-малко. Украйна вече е световен лидер в тази област, като сваля повече от 80% от изстреляните руски дронове от типа „Шахед/Гербера“ и се стреми да подобри резултатите си. Останалата част от света има повече причини за безпокойство, заключава сп. "Форбс".

(Светослав Танчев, БТА)