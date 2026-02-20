Стефан Янев: Гражданите вече нямат доверие в институциите

Според бившия служебен премиер и лидер на "Български възход" Стефан Янев, старият ред за назначаване на служебните правителства е бил по-добър.

Янев е на мнение, че "няма как да няма съмнения за партийни личности" при условие, че редът за назначаване на служебния кабинет "е такъв".

"Президентът (Румен Радев) е вече в политическата игра. Чухме Йотова, че тя ще бъде коректив на действията, когато те не съвпадат с очакванията на обществото", заяви той в "Денят ON AIR".

Янев подчерта, че въпросът е не с кого си взаимодействат партиите, а в това "какво ще се прави и как ще се прави".

"Има неща, които трябва да се свършат. Има и проблеми, които не могат да бъдат заобиколени", подчерта лидерът на "Български възход".

По думите му България е напът да изпадне в ситуация на наказателна процедура заради дефицитите в бюджета.

"ВСС е с изтекъл мандат. Всяко едно решение на ВСС може да бъде атакувано като нелегитимно", отбеляза Янев пред Bulgaria ON AIR.

Бившият служебен премиер е на мнение, че българските граждани вече нямат доверие в институциите, в партиите и в начина, по който е организирана държавата ни.

"Това е много притеснително", подчерта той.

На въпрос трябва ли да има Консултативен съвет за национална сигурност заради напрежението между САЩ и Иран, Янев отговори, че трябва, защото сме свидетели на натрупване на действия и "войнствено говорене".