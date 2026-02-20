Защо Доналд Тръмп иска американската армия да придобие ядрено оръжие?

Министерството на отбраната тества ядрени реактори – достатъчно малки, за да се поберат в товарен самолет C-17 Globemaster – като начин за захранване на отдалечените си бази.

Миналата седмица президентът Доналд Тръмп нареди на Министерството на отбраната (DoD) да осигури допълнително електричество от въглищни централи като част от текущите му усилия за укрепване на свиващата се американска въглищна енергетика. Скептиците предупредиха, че заповедта на Тръмп вероятно ще има малко влияние върху добива на въглища в САЩ и вероятно няма да отговори на енергийните нужди на американските военни, особено в отдалечени съоръжения.

По-обещаваща алтернатива за Пентагона е ядрената енергия. Миналата година Министерството на армията обяви стартирането на своята програма Janus, описана като „програма за ядрена енергия от следващо поколение“, обещаваща да осигури устойчива, сигурна и постоянна енергия на по-отдалечените си бази. Проектът, съвместно предприятие с Министерството на енергетиката (DOE), включва разполагане на микрореактори във вътрешни военни бази. През ноември американската армия обяви също, че девет бази ще бъдат оборудвани с първите по рода си микрореакторни електроцентрали, пише за TNI журналистът Питър Сучиу.

Миналият уикенд ядрен реактор Ward 250 с мощност 5 мегавата – достатъчно малък, за да се побере в транспортен самолет C-17 Globemaster III – беше доставен във военновъздушната база Хил, Юта. Според Пентагона, той ще бъде изпратен в енергийната лаборатория Сан Рафаел в Юта за тестване и оценка.

Целта на това тестване е да се осигури енергийна независимост за отдалечени бази.

„Такъв реактор би могъл да осигури енергийна сигурност на военна база, като гарантира, че мисията там не е необходимо да зависи от гражданската електропреносна мрежа, а при военни операции в чужбина подобни реактори биха означавали, че американските сили биха могли да действат без притеснения, че враг може да намали доставките на гориво“, добави Министерството на отбраната.

„Ето как изглежда, когато Америка изгражда изобилна, мащабируема енергия с висока скорост.“

Тестването е последвано и от четири изпълнителни заповеди, подписани от Тръмп миналия май, които нареждат по-модерна ядрена енергийна позиция в рамките на Министерството на отбраната.

Тези заповеди включват „Възраждане на ядрената индустриална база“, „Реформиране на тестването на ядрени реактори в Министерството на енергетиката“, „Нареждане за реформа на Комисията за ядрено регулиране“ и „Разгръщане на усъвършенствани технологии за ядрени реактори за национална сигурност“. Взети заедно, те призовават за разработване и инсталиране на малки модулни реактори, микрореактори и стационарни или мобилни реактори, които могат да „доставят устойчива, сигурна и надеждна енергия“ на критични отбранителни съоръжения. Те също така подчертават важността на подкрепата за съюзниците и търговските партньори в ядреното развитие.

„За мен е ясно, че постигането на приоритета на президента Тръмп за ядрената енергия зависи от тясната координация между Министерството на енергетиката и Министерството на войната“, обясни Майкъл П. Дъфи, заместник-министър на отбраната по въпросите на придобиването и поддръжката. „Това партньорство гарантира, че съвременните ядрени технологии се разработват, оценяват и внедряват по начини, които укрепват енергийната устойчивост и националната сигурност.“

Ядрената енергия е удобна за американските бази

Пентагонът предупреди, че гражданската електропреносна мрежа не е изградена, за да поддържа нуждите на американските военни бази. По същия начин някои отдалечени места просто не могат да разчитат на външно захранване. Дори когато президентът иска американските военни да увеличат зависимостта си от електроцентрали, работещи с въглища, подобна опция не е реалистична за отдалечени бази.

Това е много по-важно от това просто да се поддържат светлините включени. През 21-ви век американските военни бази се нуждаят от надеждна енергия за захранване на центрове за данни, включително тези, използващи изкуствен интелект (ИИ), и за поддръжка на космическата и кибер инфраструктура. Тъй като американските военни се стремят да разработват оръжия и лазери с насочена енергия, които биха могли да се използват за противодействие на входящите заплахи, включително от дронове, изискванията за енергия само ще се увеличат.

„Захранването на война от следващо поколение ще изисква от нас да се движим по-бързо от нашите противници, да изградим система, която не само ще екипира нашите бойци за битка, но и ще ги екипира за победа с изключителна скорост“, добави Дъфи. „Това е монументална стъпка към изграждането на тази система.“ Като подкрепяме индустриалната база и нейния капацитет за иновации, ние ускоряваме доставката на устойчива енергия до местата, където е необходима.“

Програмата обаче е била постепенно прекратена до края на 70-те години поради високите си експлоатационни разходи и проблеми с надеждността. Авария през 1961 г. в стационарен нискомощен реактор № 1 (SL-1) в съоръжение в Айдахо води до разтопяване на активната зона, взривяване на реактора и смъртта на трима оператори - единствената фатална авария с ядрен реактор в историята на Съединените щати.

Настоящите усилия на САЩ за преразглеждане на малките ядрени реактори започнаха по време на администрацията на Байдън. Министерството на енергетиката на САЩ (DOE) призовава трите реактора да бъдат пуснати в експлоатация до 4 юли 2026 г., 250-годишнината от създаването на Съединените щати.

„Американският ядрен ренесанс е да задвижи отново нещата – бързо, внимателно, но с частен капитал, американски иновации и решителност“, каза министърът на енергетиката Крис Райт. „Президентът Тръмп подписа множество изпълнителни заповеди, които отприщиха огромна реформа на всички неща, които спираха американската ядрена индустрия да се развива.“