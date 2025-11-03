Шокираща "красота": Козметични процедури се извършват в гаражи и бензиностанции

“Цената на красотата” е информационно-образователна кампания, която е провокирана от многото случаи на пострадали от естетични процедури.

Адвокат Калина Михайлова заяви, че красотата е нещо, към което всеки се стреми, но липсата на ясна регулация за приложение и изпълнение на интервенции, които са инвазивни, води до възможността за заобикаляне и намиране на т.нар. “вратички в закона”, тъй като няма контрол.

“Има регулация, но правоприлагането ѝ и контролните функции, са недостатъчни", сподели юристът предаванеъто в "България сутрин".

По думите на Анета Драганова от Асоциация на пациентите активни в здравеопазването, процедурите за разкрасяване нямат познанието, че са медицински процедури след анкетираните.

Лекари под съмнение

"Дори лекарите споделят, че често млади дами питат дали са истински козметици, а срещу тях стои лекар. Трябва да се доверяват на дерматолози, хирурзи. Лятото правихме изследване на терен - установихме, че такива разкрасителни процедури се правят в гаражи, фитнес клубове, бензиностанции, фризьорски салони, дори по домовете", разкри Драганова пред Bulgaria ON AIR.

Тя заяви, че до подобни процедури се стига, когато пациентът е нискоинтелигентен и иска да прилича на някоя известна личност.

"Отказвайки им в лицензирания център, те си търсят друг вариант", допълни още Драганова.

Козметичните салони и козметиците като професия могат да извършват разкрасителни процедури - грим, вежди, масаж, но не могат да извършват инвазивни процедури, подчерта Михайлова.

"Инвазивна процедура е всичко, което прониква през кожата или лигавиците", уточни юристът.

Гостите посъветваха да се информираме добре, преди да направим каквато и да е процедура, като настояха да има контрол и от контролните, и от държавните органи.

Вижте целия разговор във видеото.