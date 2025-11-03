IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Сергей Игнатов: Всички се готвят за избори и скоро ще връщаме пари

Хубаво е, че има повече средства за образование, каза бившият просветен министър

03.11.2025 | 22:40 ч. 9

Бюджетът за следващата година предвижда повече пари за образование. 

"Хубаво е, че има повече пари за образование. Това е политика на ГЕРБ още от първото правителство през 2009 г. Това, което чух е, че ще повишат заплатите на учителите. Предполагам, че ще има пари за STEM центрове, но ме притеснява друго - ако това е продължение на линията на предишната година от бюджета, когато се изляха много пари в публичния образователен център - това не е най-добрият вариант", заяви бившият просветен министър Сергей Игнатов в "Денят ON AIR".

Според него живеем в държава, в която в публичния сектор заплатите са по-големи от тези в частния.

"Ако някой разчита, че като имаме хранени люде в администрацията и ще си дадат гласа, в един момент може да не го дадат. Хубаво е да има проява и на дясна политика. Ако хората в тази нереформирана сфера получават прекалено малко за труда си, съвсем ще умрат от глад, ако чакат реформи", допълни Игнатов за Bulgaria ON AIR.

Прекалено много популизъм

По думите му всички се готвят за избори и много скоро всички ние ще връщаме пари.

"Когато имаш коалиция, правиш жертви за стабилността. Навсякъде всички искали президентът Румен Радев да има партия, но не съм го чул никъде. Твърде много е популизмът, което е много опасно. Не може в държавната сфера да има по-високо заплащане от частния сектор, защото той изкарва парите", изтъкна гостът.

Хора, които не са изкарали парите, ги получават от бюджета, категоричен е той.

"Скептичен съм към наливането на пари в нереформирани сфери. Време е за съкращение на данни, за реформи. Добродетели не може да се учат по учебници. Средата, когато се работи добре и с родителите, може да има резултат. Хубаво е по време на учебен час, ако не се учи нещо, свързано с IT сектора, да ограничат телефоните", коментира още Игнатов.

Това се случи Dnes

