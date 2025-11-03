Залесяват Гарга баир край Велико Търново, където вилня големия пожар

Кампанията по залесяване на местността Гарга баир, където при пожар през юли тази година бяха засегнати 850 декара, половината от които гора, започва през ноември, обяви кметът на Велико Търново Даниел Панов.

Ще възстановим горския фонд, унищожен от големия пожар на 8 юли. Към днешна дата обгорелият терен вече е почистен – премахнати са всички изгорели дървета, както и изсъхналите и болни стари борове. Оформени са тераси за новото залесяване. Предстои специализирана подготовка на почвения слой, обясни Панов.

Професионалното залесяване на терена ще започне на 17 ноември, а на 22 ноември – събота, в акцията ще могат да се включат и доброволци.

Записването на доброволци започва от днес - 3 ноември, в отдел „Екология, чистота и озеленяване“ в Община Велико Търново. Сборният пункт на 22 ноември ще е в района на старата чешма „Каменец“ край пътя между Велико Търново и Арбанаси.

В първия етап на залесяване ще бъдат обхванати 67 декара от засегнатата местност, осигурени са 20 100 дръвчета от Държавното горско стопанство и бизнеса. Избрани са местни широколистни видове, съобразени с релефа, почвата и особеностите на микроклимата. Подборът на дърветата е съгласуван с Регионалната инспекция по околната среда и водите, с лесовъди и експерти по опазване на горския фонд.

Възстановяването на горския фонд бе подето като инициатива от кмета Даниел Панов в дните след пожара, където лесовъди, експерти по горите и университетски преподаватели направиха обстоен оглед и набелязаха нужните мерки. Кампанията обединява Община Велико Търново, Регионалната дирекция по горите, Държавното горско стопанство, Общинското горско предприятие, Висшето училище по агробизнес и развитие на регионите и филиала му в старата столица, Център за продължаващо обучение в Лесотехническия университет и други институции.