Дженифър Анистън с любовно послание към новата си половинка

Дженифър Анистън отпразнува рождения ден на своя партньор Джим Къртис по топъл начин – с черно-бяла снимка, споделена в Instagram. На кадъра 56-годишната звезда от „Приятели“ ("Friends") е прегърнала Къртис отзад, а той се усмихва широко.

Под снимката Анистън написа просто: „Честит рожден ден, любов моя“, добавяйки и едно кратко: „Скъпоценен.“

Двамата за първи път бяха свързани през юли, когато бяха заснети заедно на яхта. Оттогава Джим Къртис — автор, хипнотерапевт и дългогодишен експерт в сферата на здравето и личностното развитие — неведнъж бе забелязван редом до актрисата - на премиерата на четвъртия сезон на „Сутрешното шоу" ("The Morning Show") през септември и по време на вечеря в компанията на Джейсън Бейтман и съпругата му Аманда Анка.

Според близки до двойката източници, Анистън и Къртис „се срещат неангажиращо и се забавляват“, но очевидно между тях има силна връзка. Анистън е била запозната с неговата работа още преди да се срещнат — чела е книгата му и е следяла кариерата му като коуч и мотивационен лектор.

„Той е много различен от всеки, с когото Джен е била преди“, коментира източник пред списание People.

Къртис има над двадесетгодишен опит в областта на здравето и личностното развитие и според сайта му помага на хората да „влязат в най-пълната версия на самите себе си“. Източници твърдят, че той е оказал положително влияние и върху самата Анистън — помогнал ѝ е да забави темпото и да се обърне навътре, нещо, което тя рядко си позволява, тъй като е свикнала да живее „на сто мили в час“.

„Той я подкрепя по начин, който за нея е нов. Наистина оценява и се гордее с всичко, което е постигнала“, казва близък до актрисата.

Анистън дебютира връзката им в началото на септември с лятна публикация, озаглавена „Благодаря ти, лято“, в която включи и обща снимка с Къртис. Оттогава двамата бяха забелязани няколко пъти заедно – на романтична вечеря в Ню Йорк и на излизане от "Nobu" в Малибу заедно с Кортни Кокс и Джони Макдейд.

Макар актрисата да предпочита да пази личния си живот далеч от прожекторите, когато репортер я попита наскоро за връзката ѝ, тя се усмихна загадъчно: „Много мило. Той е наистина специален човек.“