Първият бюджет в евро е готов: МФ официално публикуваха разчетите

Министерството на финансите официално публикуваха разчетите на Бюджет 2026. Очаква се той да бъде внесен до края на седмицата в Народното събрание и ще е първият, който ще бъде изцяло в евро с оглед на влизането на страната ни в еврозоната от 1 януари догодина.

Бюджетът е изчислен при дефицит от 3 на сто и от средносрочната прогноза става ясно, че политиката на дефицити ще се запази през следващите години.

За 2026-та това прави прогнозна стойност от повече от 3,6 милиарда евро.

Заложените приходи за догодина са 51 милиарда и 436 милиона евро. Разходите, изчислени от финансовото министерство - 55 милиарда и 85 милиона евро.

Заложената средногодишна инфлация за 2026 г. е близка до тази през 2025 г., като ще достигне 3,5%. Нарастването на потребителските цени в края на годината ще се забави до 3,3%, в съответствие с очакваното по-слабо нарастване на доходите от труд и съответно забавяне на растежа на потреблението.

Във финансовата рамка е разписан максимален размер на нов дълг през следващата година до 10 милиарда евро.

Минималната работна заплата от 1 януари 2026 година ще бъде 620,20 евро.

Данъкът върху дивидентите се увеличава от 5% на 10%.

Осигурителната политика за периода 2026-2028 г. предвижда:

От 1 януари 2026 г. се увеличава осигурителната вноска за фонд „Пенсии“ на държавното обществено осигуряване (ДОО) с 2 пр.п. и от 1 януари 2028 г. - с 1 пр.п.;

Минималният осигурителен доход за самоосигуряващите се лица се увеличава от 1 януари 2026 г. на 620,20 евро;

Максималният осигурителен доход за всички осигурени лица се увеличава от 1 януари 2026 г. на 2352 евро, за 2027 г. на 2505 евро и за 2028 г. на 2659 евро.

Предоставяне на възможност за по-благоприятен режим за амортизиране за данъчни цели на електрически автомобили.

Предвижда се увеличение на разходите за персонал в бюджетната сфера за 2026 г. с 5%.

Ще има увеличение на размера на паричното обезщетение за отглеждане на дете до 8-годишна възраст от бащата (осиновителя) на 460,17 евро за целия период до 2028 г. включително. Предвиждат увеличение на размера на обезщетението за отглеждане на дете до 2-годишна възраст на 460,17 евро за целия период до 2028 г. включително.

В разходите за отбрана, съгласно класификацията на НАТО, са включени и разходите за отбрана на другите разпоредители с бюджет, като по този начин планирани същите в общ размер възлизат на 2,25 на сто от БВП за 2026 г., 2,30 на сто от БВП за 2027 г. и 2,35 на сто от БВП за 2028 г., с което се изпълнява поетия ангажимент за поетапното им увеличаване.

България е заявила намерение да се възползва от „инструментът SAFE“ на ЕС за финансиране в размер до 3,2 млрд. евро, който е включен в лимита за дълга за 2026 г.

