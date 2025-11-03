Единственият оцелял от катастрофата на Air India: Късмет е, но животът ми е съсипан

Единственият оцелял от катастрофата на Air India заяви, че смъртта на брат му го е съкрушила.

40-годишният Вишваш Кумар Рамеш от Лестър избяга от останките на Boeing 787, пътуващ за Лондон, който се разби малко след излитане в Ахмедабад на 12 юни.

Почти четири месеца след трагедията Рамеш, който е седял близо до аварийния изход на място 11А, говори за вината си на оцелял и кошмарите, които сънува, след като останалите 242 души на борда на Dreamliner бяха убити, включително брат му Аджай, който стоял на отстрещната редица седалки.

„Не мога да обясня за брат ми“, каза той пред информационната агенция PA. „Загубих всичко - щастието си. Бог ми даде живот, но ми отне цялото щастие, отне го и от семейството ми. Това напълно срина семейството ми... много е трудно за мен и за тях.“

Рамеш каза, че е благодарен за подкрепата на по-широкото си семейство, но че майка му, баща му и по-малкият му брат „са се сринали напълно“. Той носи шапка на Ню Йорк Янкис в памет на Аджай, който притежавал идентична шапка и я носел по време на полета.

Рамеш твърди че лежи буден през нощта и се е затворил в себе си след трагедията.

„Постоянно получавам ретроспекции. Просто стоя буден - спя може би три до четири часа“, добави той. „Да, чудо е, че оцелях, но загубих всичко - загубих брат си. Съкрушен съм.“

Петдесет и двама граждани на Обединеното кралство загинаха, което я прави една от най-смъртоносните самолетни катастрофи по отношение на британските жертви.

Освен тези на борда, още 19 души загинаха, а 67 бяха сериозно ранени, когато самолетът удари студентското общежитие на медицински факултет.

Повечето семейства са получили междинно обезщетение от Air India на стойност около 21 500 паунда. Разбира се, че междинно плащане е прието и преведено на Рамеш, който може да има право да претендира за обезщетение за наранявания или психологическа травма. Авиокомпанията може да носи отговорност за още компенсации, освен ако не може да докаже, че не е отговорна или че щетите се дължат единствено на трета страна.

Адвокати, представляващи семействата на други жертви, заявиха, че индийските власти не са предоставили подробности за данните от черната кутия.

Опечалените роднини са гневни и от предварителния доклад за инцидента на индийското Бюро за разследване на самолетни произшествия от юли. Това предизвика спекулации защо превключвателите за контрол на горивото внезапно са се изключили след излитане и дали катастрофата е била умишлена.

Съветниците на Рамеш, Санджив Пател и Рад Сейгър, критикуваха грижите, които е получил след катастрофата, заявявайки, че е бил третиран като „име в електронна таблица“. Пател каза, че Air India не е спазила обещанието си да третира жертвите на катастрофата като „семейство“.

„След като игнорирах многократните писмени искания, това е публичен апел, от името на Вишваш, семейството и по-широката общност, апел към главния изпълнителен директор Кембъл Уилсън, да дойде и да се срещне с нас, за да може да чуе директно за предизвикателствата и неуспехите и да му се даде шанс да поправи нещата", каза той.

Сайгър добави:

„Това, което не можеш да простиш, е когато хората, отговорни за тази катастрофа, не се изправят и не направят правилното нещо. Това не можем да простим.“

• Единственият оцелял от катастрофата на Air India от Великобритания все още се възстановява, казва съпругата му

Air India, която е мажоритарно собственост на Tata Group, заяви в изявление:

„Дълбоко осъзнаваме отговорността си да предоставим подкрепа на г-н Рамеш през това, което сигурно е бил невъобразим период. Грижата за него - и всъщност за всички семейства, засегнати от трагедията - остава наш абсолютен приоритет. Висши ръководители от Tata Group продължават да посещават семействата, за да изразят най-дълбоките си съболезнования. На представителите на г-н Рамеш е направено предложение да организират такава среща, ще продължим да се свързваме с него и силно се надяваме да получим положителен отговор. Напълно осъзнаваме, че това продължава да бъде изключително труден период за всички засегнати и продължаваме да предлагаме подкрепата, състраданието и грижите, на които сме способни при тези обстоятелства.“