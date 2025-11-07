IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Blog Start.bg Chernomore Posoka Boec Megavselena.bg
Започва изплащането на пенсиите за ноември

Датата за изплащане на обезщетенията за безработица е 17 ноември

07.11.2025 | 08:27 ч. 7
Снимка: архив, БГНЕС

Изплащането на пенсиите чрез пощенските станции за ноември ще започне от днес и ще завърши на 20 ноември (четвъртък), съобщиха от Националния осигурителен институт (НОИ). 

Преводите на сумите за ноемврийските пенсии по сметките на пенсионерите, които получават парите си по банков път, ще бъдат извършени днес. 

Датата за изплащане на обезщетенията за безработица през този месец е 17 ноември (понеделник).

Информацията за всички видове плащания, извършвани от НОИ на осигурените лица и пенсионерите, се актуализира всеки месец и е достъпна през интернет страницата на института в рубрика „Календар на плащанията“.

