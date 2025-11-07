Започва изплащането на пенсиите за ноември

Изплащането на пенсиите чрез пощенските станции за ноември ще започне от днес и ще завърши на 20 ноември (четвъртък), съобщиха от Националния осигурителен институт (НОИ).

Преводите на сумите за ноемврийските пенсии по сметките на пенсионерите, които получават парите си по банков път, ще бъдат извършени днес.

Датата за изплащане на обезщетенията за безработица през този месец е 17 ноември (понеделник).

Информацията за всички видове плащания, извършвани от НОИ на осигурените лица и пенсионерите, се актуализира всеки месец и е достъпна през интернет страницата на института в рубрика „Календар на плащанията“.