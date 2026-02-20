Зеленски: Украйна не губи войната, въпросът е дали ще я спечелим

Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви в ексклузивно интервю за АФП, че страната му не губи войната срещу Русия, е отвоювала стотици квадратни километри в рамките на ново контранастъпление и че след евентуално прекратяване на огъня европейски войски трябва да бъдат разположени непосредствено до фронтовата линия.

Разговорът се състоя в навечерието на четвъртата годишнина от руското нахлуване, при положение че изходът от конфликта - или формата на евентуално споразумение за прекратяване на бойните действия - остава неясен.

Оценката на Зеленски за изтощителната война идва на фона на засилен натиск от страна на президента на САЩ Доналд Тръмп Киев да приеме сделка с Москва, както и по време на една от най-тежките зими за изтощеното украинско население и претоварената армия.

„Не може да се каже, че губим войната. Честно казано, определено не я губим. Въпросът е дали ще я спечелим. Това е въпросът - но той е изключително скъп“, подчерта Зеленски пред журналисти в президентския дворец в украинската столица.

Най-кървавият конфликт в Европа след Втората световна война, започнал след като Владимир Путин нареди на руските войски да преминат украинската граница на 24 февруари 2022 г., доведе до гибелта на десетки хиляди цивилни и стотици хиляди военнослужещи от двете страни.

През тази зима руските сили значително засилиха систематичните удари по украинската енергийна инфраструктура, оставяйки милиони хора без отопление и електричество за седмици при минусови температури.

Паралелно с това Вашингтон и Москва оказват натиск върху Киев да се откаже от воюващия регион Донбас в полза на Кремъл като част от евентуално споразумение за край на войната.

„И американците, и руснаците казват, че ако искаш войната да приключи още утре, трябва да се изтеглиш от Донбас“, посочи Зеленски, визирайки източния регион, който Русия обяви за свой.

Посредничените от САЩ преговори в Женева по-рано тази седмица не доведоха до напредък по ключовия въпрос за териториите в евентуално мирно споразумение.

Москва заплаши, че ще завземе целия Донбас със сила, ако Киев не се изтегли, като Путин не дава признаци за отстъпки от твърдата си позиция за прекратяване на четиригодишната инвазия.

Украйна обаче все още контролира около една пета от силно индустриализираната и укрепена Донецка област, докато Русия е овладяла почти изцяло Луганска област - двете области заедно образуват Донбас.

Киев нееднократно е изключвал възможността да изтегли войските си от региона, тъй като подобен ход, по думите му, би окуражил Москва.

Исканията за териториални отстъпки съвпадат с напредък на украинските сили по южния фронт, твърди Зеленски.

„Няма да навлизам в много подробности, но днес мога да поздравя нашата армия - и всички сили за отбрана - защото към днешна дата 300 квадратни километра са освободени“, подчерта той.

Военни блогъри предполагат, че част от тези успехи може да са били улеснени от масови прекъсвания на интернет терминалите Starlink по украинския фронт, след като собственикът на мрежата Илон Мъск ги е изключил след молба от Киев.

Зеленски потвърди, че Украйна се е възползвала от ситуацията, но призна пред АФП, че и украинските сили са били засегнати от прекъсванията.

„Има проблеми, има предизвикателства“, каза той, като добави, че трудностите за руската страна са „много по-сериозни“.

Наред с териториалните искания САЩ и Русия настояват Украйна да проведе президентски избори като част от мащабен план за мирно споразумение.

Зеленски, който подчертава, че вот може да се състои едва след края на войната, заяви, че Москва настоява за бързи избори единствено с цел да го отстрани от власт.

„Нека бъдем честни - руснаците просто искат да ме заменят“, каза той.

„Никой не иска избори по време на война. Всички се страхуват от разрушителния им ефект“, добави украинският лидер.

По време на инвазията Зеленски последователно отхвърля възможността за избори, като изтъква, че милиони украинци са били принудени да напуснат страната или живеят в окупирани територии.

Той посочва и практическите пречки за провеждане на вот при продължаващи бойни действия, особено в градове и населени места, подложени на руски обстрел.

Зеленски добави, че все още не е решил дали ще се кандидатира на бъдещи избори. 48-годишният бивш комик, който спечели убедително изборите през 2019 г., подчертава, че гласуване е възможно само ако съюзниците на Украйна предоставят надеждни гаранции за сигурност, които да възпрат руски атаки.

Пред АФП той заяви още, че Киев иска европейските войски, предвидени за разполагане в Украйна при спиране на бойните действия, да бъдат позиционирани близо до фронта.

„Бихме искали контингентът да бъде по-близо до фронтовата линия. Разбира се, никой не иска да бъде на първата линия, но украинците биха искали нашите партньори да застанат с нас на фронта“, заключи украинският държавен глава. | БГНЕС