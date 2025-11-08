Празнуваме Архангеловден, почитаме св. Архангел Михаил

На днешния 8 ноември Българската православна църква почита паметта на св. Архангел Михаил. Църковният празник е един от най-големите през годината и е наричан от народа Архангеловден.

Според Библията пред престола на Господ винаги стоят седем ангели – архангели. Първият е св. Архангел Михаил, изобразяван в православната църква с копие в ръка, тъпчещ дявола с крака - неслучайно за него казват, че е най-силният ангел. Той представя Божието слово.

Архангел Гавраил е носителят на Божиите тайни. От болести лекува архангел Рафаил, Уриил просвещава душите ни. Салатиил се застъпва за нас пред Бога, Уехудиил го прославя, а Варахиил ни дарява с Божиите благословии. Ангелите са пазителите на хората, при раждането си всеки от нас получава своя ангел пазител.

Денят на Св. Архангел Михаил - военачалник на цялото небесно войнство от ангели и архангели, е вторият по значимост след Димитровден есенен празник на Българската православна църква. Светецът символизира тържеството на доброто, светлината и справедливостта.

В българската народна традиция Архангеловден се свързва с почитта към мъртвите и душата на човека. На Св. Архангел Михаил се е паднала задачата да отделя душата на човека от тялото, затова в съботата преди празника винаги се отбелязва Архангелова задушница, една от трите големи задушници през годината.

В много райони на страната на този ден се коли курбан за светеца и се правят обредни хлябове.

На този ден празнуват всички с имена Ангел, Ангелина, Михаил, Михаела, Райчо, Райна, Рангел, Гавраил, Огнян, Огняна, Пламен, Пламена и други сродни имена.