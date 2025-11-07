Когато руски войници нахлуха в Украйна през февруари 2022 г., скоро последваха съобщения за необуздани грабежи в превзетите градове. Домове, музеи, театри - дори училища - бяха лишени от всичко - от храна и дрехи до компютри и перални машини.

Историите за кражби и разрушения разкриха жестокостта на руската инвазия. Но днес все повече доказателства показват, че руската армия е извършила част от тази жестокост и върху собствения си народ. На 5 ноември 2025 г., след регионално преследване, войници в Белгород заловиха един от своите, Алексей Кострикин, който уби местен собственик на жилище и изнасили жена му в края на октомври, преди да убие отново на 3 ноември.

Кострикин е един от над 170 000 престъпници, вербувани от затвори и следствени арести, които са били изпратени да се бият в Украйна. Според „Новая газета Европа“ той се присъединява към над 1130 бивши ветерани от затвора, които се завърнаха от фронта през първите две години на войната, само за да възобновят престъпния си живот.

Новинарският канал 7×7 проучи публикации в социалната мрежа Вконтакте, адресирани до Вячеслав Гладков, губернатор на Белгородския граничен регион, и откри 78 съобщения за грабежи в местните градове през първите три години от пълномащабната война в Украйна. Много от хората, които са търсили помощта на губернатора, е трябвало да повторят коментарите си многократно, за да привлекат вниманието на властите.

Например, 7×7 установи, че жителите на граничния град Новая Таволжанка са започнали да пишат през юни 2023 г., че руски войници са окупирали няколко евакуирани домове и систематично ги плячкосвали и разрушавали. Журналистите откриват снимки, споделени онлайн, показващи счупени телевизори, изтръгнати радиатори и ценности, струпани на купчини, очевидно за извозване.

Няколко местни жители са съобщили в социалните медии и директно на 7×7, че властите са предложили различни извинения. Михаил Прошутински признава, че е напуснал Новая Таволжанка, за да избяга от украинския обстрел. Когато съседи го предупредили за униформени непознати, живеещи в евакуирания му дом, Прошутински се обърнал към дузина различни агенции за помощ. В крайна сметка военната прокуратура потвърдила, че натрапниците са били изгонени, но не е имало последващи действия и той все още не е получил обезщетение за обширните щети на дома си.

Други местни жители, търсещи помощ, описват безкрайни бюрократични пречки, като постоянно биват пренасочвани към друг телефонен номер в различна агенция. Жена на име Мария успяла да се свърже с губернатора през октомври 2022 г. от името на жителите на Красни Хутор и Новая Наумовка, твърдейки, че местните полицаи отказвали да реагират на грабежи заради украинските обстрели в района. Междувременно регионалното правителство продължавало да твърди, че военна полиция, части за териториална отбрана и доброволчески патрули охраняват граничните градове денонощно.

Много цивилни, живеещи близо до украинската граница, се страхуват от грабежи от руски войници повече, отколкото от атаките на Киев. Някои жители са останали по домовете си въпреки обстрела и загубата на достъп до храна и лекарства.

7×7 установява, че оплакванията за грабежи в Белгородска област далеч надхвърлят новинарските съобщения, потвърждаващи разследвания на подобни престъпления. В малкото случаи, които са стигнали до съда, прокурорите са повдигнали обвинения срещу нарушителите в кражба, а не в „забранени средства и методи за водене на война“. Още в началото на руската „специална военна операция“ областните власти твърдят, че все още не са регистрирали нито един случай на грабеж. Губернаторът Гладков за първи път призна явлението през юни 2023 г., обещавайки да увеличи местните патрули и да защити имуществото на хората.

Междувременно в Курска област

Полицията в съседната Курска област е образувала около 200 дела по обвинения в грабеж, въпреки че не е ясно колко от тези престъпления са извършени от украинските войски по време на тяхната месеци окупация. Местни новинарски съобщения потвърждават, че полицията е арестувала някои руски войници за грабеж, а няколко случая са привлекли вниманието на медиите.

През април 2025 г. военнослужещ на име Дмитрий Стенкин нападна семейство в град Гири, уби майката, рани бащата и за кратко отвлече двете им малки дъщери. Скоро той беше арестуван, но семейството се опасява, че военните може да се опитат да прикрият инцидента. Стенкин е осъден изнасилвач, който е бил в затвора и извън него през последните няколко години за престъпления, включително заплаха за убийство, нападение над полицай и избягване на условно освобождаване. Алексей Кострикин - обвиняемият убиец, задържан в Белгородска област на 5 ноември - също е сериен престъпник. Според новинарския канал „Агентство“, той е участвал в групово изнасилване на жена през 2003 г., година след като е отвлякъл и изнасилил друга жена.